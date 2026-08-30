Suspenden las clases | Los alumnos tendrán un fin de semana largo

El mes de agosto tendrá un último fin de semana largo antes de dar paso a septiembre. El lunes 31 será día no laborable para una parte de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, muchos bonaerenses podrán disfrutar de un descanso de tres días consecutivos, que se extiende desde el sábado 29 hasta el lunes 31 de agosto.

Feriado del lunes 31 de agosto: quiénes tendrán el día libre

El descanso del lunes 31 de agosto estará relacionado con celebraciones y aniversarios de distintas localidades.

Entre los lugares alcanzados se encuentran Merlo, Bragado, Magdala, Tornquist y 30 de Agosto, según el detalle difundido sobre el calendario de feriados locales de agosto.

La normativa establece diferencias según el tipo de actividad. Para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el día tiene carácter no laborable, mientras que para la industria, el comercio y otras actividades privadas se trata de un feriado optativo.

Esto significa que no todos los trabajadores tendrán necesariamente el día libre, ya que en el sector privado dependerá de la decisión correspondiente.

No hay clases el lunes 31 de agosto: qué deben saber las familias

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El anuncio también genera interés entre las familias con hijos en edad escolar, especialmente porque el lunes coincide con el inicio de la última jornada del mes y permite formar un fin de semana largo de tres días.

Sin embargo, es importante distinguir entre el feriado local y una suspensión general de clases. La normativa citada establece el carácter no laborable para determinados sectores, por lo que la situación concreta de cada establecimiento educativo debe confirmarse según la jurisdicción y las autoridades correspondientes .

Merlo y Bragado tendrán un nuevo descanso antes de septiembre

Entre los partidos incluidos en el calendario se encuentran Merlo, cuyo aniversario fundacional figura el 28 de agosto, y Bragado, que tiene su celebración patronal el 30 de agosto.

La normativa provincial contempla distintas fechas durante el mes y establece cuáles tienen alcance para cada partido.

En el caso de las celebraciones que se trasladan para generar el descanso del lunes 31, el objetivo es conformar una jornada extendida junto con el sábado y el domingo.

De esta manera, algunos habitantes podrán disfrutar de un último fin de semana largo de agosto antes de que comience septiembre.

Qué localidades tendrán descanso el lunes 31 de agosto

El listado correspondiente a las celebraciones de agosto incluye diferentes partidos y localidades bonaerenses. Para el tramo que genera el descanso del lunes 31, aparecen:

Merlo

Bragado

Magdala

Tornquist

30 de Agosto

También aparecen Castelli y Balcarce con fechas vinculadas al 31 de agosto en el calendario de celebraciones locales.

La situación puede variar entre partidos completos y localidades específicas, por lo que es importante verificar qué jurisdicción corresponde a cada trabajador o estudiante.