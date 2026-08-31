Este lunes, 31 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 31 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3586 - El Humo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto

1° 3586 11° 4600 2° 0715 12° 3705 3° 6427 13° 0796 4° 5071 14° 7820 5° 6141 15° 9061 6° 2110 16° 5500 7° 4219 17° 4415 8° 9221 18° 4983 9° 5341 19° 5238 10° 5901 20° 3303

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con humo indica confusión y señales poco claras, o problemas ocultos que piden atención.

Humo oscuro sugiere estrés, engaños o bloqueo; humo claro que se disipa indica limpieza y alivio.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.