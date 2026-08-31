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Este lunes, 31 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 31 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3586 - El Humo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto

 1°3586 11°4600
 0715  12°3705
 3°6427 13°0796 
 5071  14°7820 
 6141  15°9061 
 6°2110  16°5500
 4219  17°4415 
 9221  18°4983 
 5341  19°5238 
 10°5901 20°3303 

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¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con humo indica confusión y señales poco claras, o problemas ocultos que piden atención.

Humo oscuro sugiere estrés, engaños o bloqueo; humo claro que se disipa indica limpieza y alivio.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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