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El petróleo recupera parte de las pérdidas después de caer más de 5% la semana pasada. La escalada entre Estados Unidos e Irán vuelve a impulsar los precios, aunque la cautela global y las dudas sobre las tasas podrían limitar el efecto positivo sobre la Bolsa argentina.

El Brent sube 3,2% y superó nuevamente los u$s 91 por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanzó hasta la zona de los u$s 86. El movimiento se produjo luego de que Estados Unidos atacara lanzadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz y Teherán respondiera con nuevos ataques.

La recuperación contrasta con el desempeño de la semana pasada, cuando el Brent acumuló una caída cercana al 5,4% y el WTI perdió alrededor de 4,5%, ante las versiones sobre un posible acuerdo que permitiría normalizar el tránsito de buques por Ormuz, por donde circulaba cerca del 20% de la oferta mundial antes del conflicto. También influyeron las señales más duras de la Reserva Federal sobre la inflación y las tasas de interés.

La baja del crudo había golpeado principalmente a las compañías petroleras, debido a que un menor precio internacional reduce los ingresos esperados por cada barril exportado y comprime los márgenes futuros. En la Argentina, esa sensibilidad se concentra especialmente en YPF y Vista, dos de las empresas con mayor exposición a la producción de petróleo en Vaca Muerta.

Mejor perspectiva

El rebote de este lunes podría ofrecer cierto sostén a estos papeles cuando comience la rueda local. Sin embargo, las primeras referencias de Wall Street todavía muestran cautela: antes de la apertura, los ADR de YPF y Vista operaban con bajas cercanas al 0,6%. El dato indica que, por ahora, el mercado pondera también el deterioro del clima internacional y no solo la recuperación del barril.

Pampa Energía podría mostrar una sensibilidad menor debido a que su negocio está más diversificado entre gas, generación eléctrica y petróleo. Transportadora de Gas del Sur y Central Puerto, en tanto, tienen una relación más indirecta con la cotización del crudo y suelen responder en mayor medida a factores regulatorios, tarifas, inversiones y demanda interna.

El impacto sobre el S&P Merval dependerá del comportamiento de las energéticas, que tienen una participación relevante dentro del panel líder. Si el petróleo logra sostenerse por encima de los u$s 90, YPF y Vista podrían recuperar parte de las pérdidas recientes y aportar apoyo al índice. Si el rebote pierde fuerza, en cambio, podría reaparecer la toma de ganancias sobre el sector.

El escenario global también limita el optimismo. Las bolsas operan con resultados mixtos y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense vuelven a subir ante el temor de que el encarecimiento de la energía complique la desaceleración de la inflación y obligue a la Reserva Federal a mantener una política monetaria más dura. Las acciones europeas registran bajas y el mercado japonés cayó más de 2%

Para los activos argentinos, el balance inicial aparece dividido. El repunte del petróleo beneficia las perspectivas de ingresos, exportaciones y generación de dólares de Vaca Muerta, pero el aumento del riesgo geopolítico fortalece la aversión global y puede presionar sobre los bonos soberanos y el riesgo país.

La clave de la rueda estará en si la suba responde solo a una reacción inmediata por los ataques o si comienza a reflejar una interrupción efectiva de la oferta. Mientras el petróleo continúe circulando por Ormuz, el mercado podría retirar rápidamente parte de la prima geopolítica. Una obstrucción sostenida, ataques contra buques o problemas en las terminales de carga, en cambio, abrirían un escenario de precios más altos y mayor volatilidad.