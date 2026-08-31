En el marco de la apertura oficial de la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), evento organizado por la Gobierno de Santa Fe que reúne a compradores e inversores de gran parte del mundo, referentes nacionales destacaron el rol del cumple actualmente la provincia, liderando con este tipo de iniciativas el posicionamiento en el mercado internacional.

En este sentido, durante su discurso el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, Fernando Brun , expresó que “si hay un lugar donde la inserción internacional de la Argentina se concreta con toda claridad es aquí en Santa Fe. Porque Santa Fe es precisamente una plataforma de lo que queremos que la Argentina sea hacia el mundo”.

El funcionario detalló que Santa Fe “exportó en 2025 más de u$s 16.000 millones y su producción llegó a 135 países. Eso refleja mucho más que capacidad productiva, eso significa infraestructura de clase mundial. Es difícil encontrar una expresión más concreta de lo que significa producir desde el interior y proyectarlo para abastecer al mundo”. Asimismo, aseguró que “SFBF pone a nuestras empresas frente a los compradores e inversores internacionales. Transforma una política de inserción externa en oportunidades concretas de negocios para cada una de las provincias. Santa Fe tiene la escala, la infraestructura y la capacidad empresaria para ser protagonista de este de este proceso”.

Gobierno de Santa Fe

Santa Fe y su rol fundamental

Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) , puso en valor la importancia que tiene hoy Santa Fe: “además de ser la provincia indicada para generar esta este evento de negocios a escala internacional, crea y diseña herramientas financieras para acompañar a los que invierten en Santa Fe. Crea herramientas de crédito, de garantías y de operaciones de mercado de capitales para acompañar a las pymes que producen y exportan desde Santa Fe. Es la provincia que más créditos tiene colocados en el año 2026 en el Consejo Federal de Inversiones”.

Además, sostuvo que el SFBF “es un evento del país. La Argentina, entre tantas otras cosas, es un actor clave de la seguridad alimentaria del mundo, y Santa Fe es fundamental en ese rol que juega el país”.

Santa Fe Business Forum

La tercera edición del foro cuenta con la participación de más de 1000 empresas argentinas, 250 compradores internacionales de 50 países, 40 fondos de inversión y 250 startups en sectores como energías renovables, agroindustria, biotecnología, videojuegos, audiovisual y turismo de reuniones.

La edición 2026 incorpora una logística inédita de 55 circuitos productivos en 15 departamentos, que permitirán a las delegaciones extranjeras recorrer más de 160 empresas en 60 localidades, mostrando en territorio la capacidad productiva santafesina y fortaleciendo la inserción de las PyMEs en los mercados globales.