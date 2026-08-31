Bonos en caída libre: por qué el desplome puede ser una buena señal para el mercado
El economista Nouriel Roubini analiza la suba de rendimientos de los bonos en Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido y Francia. Buena parte del fenómeno responde al boom de inversión en inteligencia artificial y no a un deterioro fiscal, aunque la respuesta de los mercados bursátiles no es uniforme según el país ni el sector.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 31 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.