Se aproxima el diluvio del año el lunes 31 de agosto: tormentas de granizo, fuertes ráfagas de viento de 70 km/h y ola de frío polar en esta provincia

El cierre de agosto llega acompañado por el desarrollo de condiciones climáticas extremas que afectarán de manera directa a la provincia de Misiones.

La llegada del sistema frontal generará un escenario de fuerte inestabilidad atmosférica, propiciando el desarrollo de celdas de tormenta de variada intensidad, caída de granizo y un marcado descenso térmico con el correr de la jornada.

Alerta por severas precipitaciones y temporal en Misiones

La provincia de Misiones enfrentará complicaciones severas en todo su territorio durante el lunes 31 de agosto.

Las precipitaciones constantes y las tormentas de variada intensidad dirán presente a lo largo de la jornada, registrando probabilidades de acumulación de agua de entre el 70% y el 100% durante gran parte del día.

En cuanto a los vientos severos y la posibilidad de granizo , se registrarán ráfagas del sector sur y noreste que podrían superar los 50 km/h, alcanzando picos de hasta 70 km/h en zonas elevadas.

Se aproxima el diluvio del año el lunes 31 de agosto: tormentas de granizo, fuertes ráfagas de viento de 70 km/h y ola de frío polar en esta provincia

Asimismo, tras el paso del frente de tormenta se sentirá el ingreso de una masa de aire frío polar que provocará un marcado descenso térmico, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 15°C y 18°C el lunes y bajarán aún más durante el martes.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas fuertes

Frente al desarrollo de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, las autoridades oficiales emitieron una serie de pautas de prevención para la población:

Evitar la circulación: No salir de las viviendas salvo que resulte estrictamente necesario y evitar desplazarse por calles o caminos anegados.

Asegurar elementos en el exterior: Retirar o fijar objetos que puedan ser arrastrados por la acción del viento, como macetas, sillas de jardín o toldos.

Precaución en la vía pública: No refugiarse debajo de árboles, marquesinas o carteles publicitarios que puedan colapsar por las ráfagas.

Gestión de residuos: Limpiar desagües y sumideros, y evitar sacar la Limpiar desagües y sumideros, y evitar sacar la basura a la vía pública para no obstruir los canales de drenaje.

Cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

A diferencia de la provincia norteña, el Área Metropolitana de Buenos Aires no presentará alertas por fenómenos severos para el lunes 31 de agosto.

La jornada transcurrirá con condiciones climáticas de relativa estabilidad, registrando cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Las marcas térmicas en el AMBA oscilarán entre los 11°C de mínima durante las primeras horas de la mañana y alcanzarán los 19°C de máxima hacia la tarde.

Los vientos soplarán de moderados a leves desde el sector este y sudeste, marcando el inicio de los primeros días de septiembre sin riesgo de lluvias de consideración.