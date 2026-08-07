El mercado local de tecnología de consumo sumó un nuevo jugador. Anker Innovations, firma dedicada al desarrollo de dispositivos electrónicos confirmó el inicio de sus operaciones en la Argentina con la apertura de una tienda oficial en Mercado Libre, desde la cual comercializa sus tres marcas principales: Anker, Soundcore y Eufy.

La compañía opera en más de un centenar de países y es utilizada por millones de personas en todo el mundo, desembarca en el país con un ecosistema de productos que abarca carga inteligente, audio y soluciones para el hogar conectado.

Desde la empresa de origen chino señalaron que la Argentina “representa un mercado estratégico” para su expansión en América Latina, y agregaron que buscan acercar a los consumidores locales “un ecosistema tecnológico que ha conquistado a millones de usuarios en todo el mundo gracias a su innovación, calidad y confiabilidad”.

Tres marcas, tres segmentos tecnológicos

El catálogo que llega al país se organiza en tres líneas diferenciadas. Bajo la marca Anker se ofrecen cargadores, power banks, cables y estaciones de carga, productos con los que la compañía se posicionó a nivel global como jugador relevante en energía móvil. Entre las novedades se incluyen soluciones de carga rápida capaces de alimentar de forma simultánea a varios dispositivos (smartphones, tablets y notebooks).

La línea Soundcore, en tanto, agrupa auriculares y parlantes inalámbricos. La marca construyó su posicionamiento en torno a la calidad de sonido, la autonomía de batería y la incorporación de tecnologías de cancelación de ruido, atributos que —de acuerdo con la compañía— la convirtieron en una de las preferidas tanto por consumidores como por especialistas del sector.

El tercer segmento corresponde a Eufy, la división de Anker Innovations orientada al hogar inteligente. Su oferta incluye cámaras de seguridad, videoporteros inteligentes y otras soluciones conectadas que permiten monitoreo y control remoto de la vivienda desde cualquier lugar, un rubro que en los últimos años ganó terreno entre los consumidores argentinos interesados en domótica y seguridad.

Garantía oficial y soporte local

Un aspecto que la compañía subrayó especialmente es el de la comercialización a través de canales oficiales. Según informó Anker Innovations, la apertura de su tienda en Mercado Libre permitirá a los compradores locales acceder a productos originales, con garantía oficial y soporte técnico especializado.

Se trata de un punto relevante en un mercado donde buena parte de los productos de estas marcas circulaban hasta ahora por canales informales o de importación paralela, sin respaldo de garantía local.

El desembarco se enmarca en un proceso más amplio de expansión de Anker Innovations en América Latina, en un contexto de crecimiento sostenido del comercio electrónico en la región y de mayor llegada de marcas tecnológicas globales al mercado argentino.