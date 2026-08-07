Están a cuatro kilómetros una de la otra, son dos países distintos y tienen casi un día de diferencia horaria: dónde quedan estas islas únicas.

A simple vista, la escasa distancia entre ambas podría hacer pensar que comparten la misma rutina. Sin embargo, las islas Diomedes protagonizan una de las curiosidades geográficas más sorprendentes del planeta: aunque solo las separan 3,8 kilómetros, una puede vivir el sábado mientras la otra ya transita el domingo.

Ubicadas en el estrecho de Bering, entre Estados Unidos y Rusia, estas islas están divididas por la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Este límite determina el cambio de calendario a nivel mundial y provoca una diferencia horaria cercana a las 21 horas, una situación que ha convertido al archipiélago en un caso emblemático para la geografía y la divulgación científica.

Por qué dos islas tan cercanas tienen fechas distintas

La Gran Diomede pertenece a Rusia, mientras que la Pequeña Diomede forma parte del estado de Alaska, en Estados Unidos. Entre ambas pasa la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una referencia utilizada para organizar los husos horarios del planeta y evitar alteraciones en la secuencia de los días.

Están a cuatro kilómetros una de la otra, son dos países distintos y tienen casi un día de diferencia horaria: dónde quedan estas islas únicas (Fuente: Wikimedia Commons). Wikimedia Commons

Gracias a esa división, cruzar de una isla a la otra implica cambiar de fecha. Por esa razón, con frecuencia se las conoce como la “isla del mañana” y la “isla del ayer”. Esta diferencia no responde a un fenómeno natural, sino a una convención internacional que organiza el tiempo en función de decisiones geográficas y políticas.

Un lugar aislado que también tiene un enorme valor histórico

Además de su singularidad horaria, las Diomedes poseen una historia marcada por su ubicación estratégica. Mucho antes de la delimitación entre ambos países, pueblos indígenas del Ártico utilizaban estas islas como punto de intercambio y desplazamiento gracias a la pesca y la caza marina que ofrecía la región.

Con el paso del tiempo, el archipiélago adquirió un papel clave durante la Guerra Fría, cuando la escasa distancia entre ambos territorios simbolizaba la cercanía entre dos potencias enfrentadas. En la actualidad, la Pequeña Diomede mantiene una pequeña comunidad permanente en Alaska, mientras que la Gran Diomede no cuenta con población civil estable y permanece destinada principalmente a funciones de vigilancia fronteriza y observación meteorológica, lo que convierte al turismo en una actividad prácticamente inexistente.