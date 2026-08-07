La moneda mexicana podría seguir apreciándose durante la jornada de este 7 de agosto.

El peso mexicano se fortaleció frente al dólar y alcanzó su mejor nivel de 2026 después de que un inesperado deterioro del mercado laboral en EE.UU. reforzó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá una postura menos restrictiva. El movimiento coincidió con la publicación de una inflación en México que marcó su menor avance mensual desde 2020.

La moneda mexicana llegó a apreciarse hasta 0.68%, al cotizar en MXN $17.0927 por dólar (Ciudad de México 7:50 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Se trata del nivel más fuerte del peso mexicano desde febrero.

Más tarde, el tipo de cambio moderó parte de las ganancias para ubicarse en MXN $17.1326 por dólar, equivalente a una apreciación de 0.45% frente al billete verde.

El avance del peso coincidió con un debilitamiento generalizado del dólar. El índice dólar (DXY) retrocedía 0.34%, hasta 99.587 puntos, luego de que los inversionistas ajustaran sus expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

“El dólar extiende su retroceso después de la publicación del reporte de las nóminas no agrícolas, ya que impulsó un ajuste en las previsiones del mercado sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal”, señalaron analistas de Monex.

Mercado laboral en EE.UU. cambia expectativas sobre la Fed

El detonante del movimiento cambiario fue el reporte de empleo de EE.UU.

Durante julio, la economía estadounidense perdió inesperadamente 23,000 puestos de trabajo, informó el Departamento de Trabajo, mientras que la tasa de desempleo descendió a 4.1%.

El resultado sorprendió al mercado. Economistas consultados por Bloomberg anticipaban la creación de 80,000 empleos, una expectativa que contrastó con la contracción observada.

Para Actinver, tanto la pérdida de empleos como las revisiones a la baja de los meses previos fortalecen la expectativa de que la Fed enfrente menores presiones para endurecer su política monetaria.

“La pérdida de empleos y las revisiones negativas de meses anteriores fortalecen la expectativa de menores presiones monetarias”, señalaron analistas de la firma.

Las expectativas también cambiaron en la herramienta FedWatch, donde la probabilidad de un incremento de 25 puntos base en la tasa de interés cayó a 44.1%, desde 67.1% al inicio de la semana.

Inflación en México también impulsa al peso mexicano

En el frente local, el Inegi informó que la inflación general se ubicó en 3.12% anual durante julio.

A tasa mensual, el índice avanzó apenas 0.03%, su menor variación desde mayo de 2020, reforzando la percepción de estabilidad en los precios.

La inflación subyacente, por su parte, se moderó a 3.95% anual, colocándose por debajo de 4% por primera vez desde abril de 2025.

Para Grupo Financiero Kapital, el comportamiento de los precios sigue mostrando avances, aunque persisten retos en el componente de servicios.

“La mejora sigue apoyada sobre todo en el no subyacente. La subyacente ronda el 4%; la rigidez de servicios será el gran reto para converger a la meta”, indicaron sus analistas.

Banxico mantendría sin cambios la tasa de interés

De cara a los próximos meses, Actinver consideró que el fenómeno de ‘El Niño’ podría generar presiones sobre algunos productos agropecuarios y afectar temporalmente la inflación.

No obstante, la institución mantuvo su expectativa de que Banxico no modificará la tasa de interés en lo que resta del año.

“Nuestro pronóstico de inflación para cierre de año se ubica en 4.5%, pero al ser un choque de oferta no anticipamos movimientos en la tasa por parte de Banxico en lo que resta del año”, señalaron.

¿Qué sigue para el tipo de cambio?

De acuerdo con Monex, el tipo de cambio peso-dólar encuentra un soporte en MXN $17.08 por dólar, mientras que la resistencia inmediata se ubica en MXN$ 17.20.

Kapital considera que, si continúa el debilitamiento del dólar y persiste el optimismo sobre la política monetaria de la Fed, el peso mexicano podría extender su avance hacia la zona de MXN $17.05 por dólar.