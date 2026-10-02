El S&P 500 es un índice que está conformado por las 500 empresas más sólidas de Estados Unidos que cotizan dentro de la bolsa y es considerado, por este motivo, uno de los indicadores de renta variable más firmes dentro del mercado de valores estadounidense.

Al agrupar a las firmas más importantes, el S&P 500 (Standars & Poor’s), creado en 1957, es un indicador clave para el mercado financiero y las tendencias del mismo.

En este sentido, las compañías que lo integran representan, aproximadamente, casi el 80% del mercado de renta variable.

Cómo funciona el S&P 500

Para entender cómo funciona el S&P 500, es importante enfatizar en el concepto de “renta variable”, cuya definición tiene como principio fundamental ser una inversión financiera sobre activos de una empresa o entidad, pero sin un retorno fijo.

Ahora bien, al invertir dentro de este índice, el dinero depositado se divide automáticamente entre las 500 empresas que lo conforman. Entre ellas se encuentran Amazon, Google y Coca-Cola, entre otras.

Sin embargo, y a diferencia de los instrumentos de renta fija, los rendimientos dependen de la volatilidad del mercado, por lo que no se puede garantizar de cuánto podrían ser.

Además, la capitalización bursátil es uno de los métodos que se utilizan para medir el valor de una empresa en el mercado, a partir de sus acciones.

Por esta razón, es muy importante tener en cuenta dos conceptos:

Este tipo de inversiones se calculan, en su mayoría, a largo plazo. Al estar concentradas en un solo país, pueden presentar altibajos en sus valores.

Imagen ilustrativa. Shutterstock

De cuánto es la rentabilidad anual promedio del S&P 500

El S&P 500 tiene un índice promedio histórico de rentabilidad del 10% anual. Así se ha reflejado en las últimas tres décadas y es por esta razón que se piensa como una alternativa de inversión a largo plazo.

Un informe elaborado por Bankkers detalló que entre 2014 y 2024, último dato disponible, la rentabilidad anualizada fue del 13%, mientras que entre 2019 y 2024 fue del 14,5% nominal.

Las inversiones, por su parte, se diversifican en diferentes sectores, tales como tecnología e IA, salud y energía, entre otros.

Invertir en S&P 500, ¿cómo hacerlo?

Para invertir en el S&P 500 desde Argentina, existen distintas alternativas que permiten obtener exposición a las principales empresas de Estados Unidos sin necesidad de comprar cada una de las acciones que integran el índice.

Las opciones incluyen CEDEARs de ETFs, fondos comunes de inversión (FCI) y la compra directa de ETFs a través de una cuenta en un bróker del exterior.

Cada una de las alternativas dependerá del tipo de inversión que se quiera hacer y de qué manera. No obstante, cada vez que se haga, es importante tener en cuenta que debe ser mediante un banco, siempre y cuando brinde esta posibilidad, o mediante un broker autorizado por la Comisión Nacional de Valores.

El paso a paso

Paso 1 - Elegir y abrir una cuenta en un bróker

Buscar un bróker local regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Cocos Capital, Bull Market u otros Alyc del mercado argentino.

Completar el registro online con DNI y datos personales.

Validar la identidad con una foto y espera la aprobación de la cuenta (suele demorar pocas horas).

Paso 2 - Ingresar dinero a la plataforma

Transferirfondos desde tu cuenta bancaria o virtual (cbu/cvu a tu nombre).

Se puede fondear en pesos o en dólares.

Asegurarse luego de tener los fondos disponibles dentro de la aplicación del bróker.

Paso 3: Seleccionar el instrumento financiero