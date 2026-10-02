Agustín Natoli pasó por LQD en El Cronista Stream y repasó el curioso origen de su canal.

En esta noticia Cambio de estrategia y apuesta por la IA y la robótica

El creador de la comunidad “Joven Inversor”, Agustín Natoli, participó del programa LQD en El Cronista Stream y repasó el curioso origen de su canal.

Todo comenzó a mediados de 2019 durante un asado con excompañeros de colegio, a quienes les venía contando sobre sus operaciones en el mercado. “Les publiqué un video para ellos, era un video totalmente promedio, sin miniatura ni título, pero lo vieron, les gustó y empecé a subir videos. Tenía 20 años en ese momento y le puse Joven Inversor”, recordó el analista técnico.

El salto definitivo hacia la creación de contenido financiero llegó con la pandemia. Hasta marzo de 2020, Natoli trabajaba en el local de computación de su padre en Lanús, donde atendía al público desde los 14 años. Esa experiencia comercial fue la escuela donde aprendió a comunicar conceptos complejos a personas sin conocimientos previos.

“Venía una señora a la que se le había quemado la computadora y pensaba que la iba a cagar. Tenía que explicarle que no, que se le había roto la memoria. Ahí desarrollé bastante la capacidad de poder explicar y de perder ese miedo a exponerme”, detalló.

Su despegue en las redes vino acompañado de un gran éxito viral titulado “Cómo invertir el aguinaldo”, que por aquel entonces constaba de apenas 10.000 pesos, y de la precaria creación de su identidad visual.

“Le escribí a un pibe de 15 años en Instagram que era diseñador. Le pedí un logo con una jota, una i, dorado y negro. Me dijo que me cobraba un dólar. Le mandé dos o tres dólares y el logo que me mandó lo puse sin pedirle ninguna corrección. Es el que todos conocen y hasta lo tengo tatuado en el brazo ”, relató entre risas.

Cambio de estrategia y apuesta por la IA y la robótica

Ya consolidado como referente del sector, Natoli fue consultado sobre la composición actual de sus inversiones y sorprendió al revelar un giro drástico en su estrategia.

“Hice un cambio grande en mi portafolio, vendí bastantes activos que tenía, sobre todo del mercado argentino, y concentré todo en sectores vinculados a la inteligencia artificial y la robótica. Me fui para otro lado totalmente y achiqué bastante; hoy en acciones debo tener siete u ocho activos, no más”, confesó.

Al momento de diagramar lo que sería una cartera de jubilación, el analista apuntó directamente al Bitcoin.

Al momento de pensar en el largo plazo y diagramar lo que sería una cartera de jubilación, el analista apuntó directamente hacia la criptomoneda más famosa, pidiendo separar los conceptos de la coyuntura diaria.

“Ahí está la diferencia entre volatilidad y riesgo. Muchos creen que comprar Bitcoin hoy es riesgoso. Podés tener volatilidad, pero comprando Bitcoin a 80.000 dólares, de acá a dos o tres años sabemos que va a estar por encima de ese precio”, sentenció.

Para cerrar su postura sobre los activos digitales, profundizó sobre la previsibilidad de este mercado siempre y cuando el horizonte temporal sea extenso.

“El riesgo es mucho menor del que realmente creen. ¿Va a fluctuar el precio? Sí, va a tener volatilidad, pero son cosas distintas. Si le preguntás a cualquier persona si Bitcoin va a estar más caro o más barato dentro de dos años, la mayoría te va a decir que más caro. Ahora, si le preguntás de acá a dos meses, vas a tener de todo”, concluyó el inversor.