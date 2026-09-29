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El Fondo Común de Inversión en dólares es una alternativa de ahorro que muchas personas utilizan y que permite obtener rendimientos adicionales, tras un determinado período de tiempo, según el tipo de FCI.

Para comprender cómo se generan los rendimientos, es necesario saber de qué manera funcionan: en este instrumento, un grupo de personas deposita una cierta cantidad de dinero y un equipo de profesionales lo invierte en activos que cotizan en la divisa norteamericana, como bonos u obligaciones negociables.

Cómo funcionan los FCI en dólares

Cuando se suscribe a un Fondo Común de Inversión en dólares, el dinero se diversifica en cuotapartes, que tienen un valor denominado VCP (Valor de Cuotaparte).

Las cuotapartes, por su parte, representan la unidad de participación en un FCI y, al invertir en un fondo, el inversor adquiere cuotapartes, cuyo valor varía diariamente según la evolución de los activos que lo componen.

Imagen ilustrativa Archivo

Una vez que se invierte, el rendimiento se acumula dentro del fondo y las ganancias pueden retirarse según el tipo de FCI que se haya seleccionado.

Qué tipos de Fondos Comunes de Inversión en USD existen

Si bien el Fondo Común de Inversión en dólares es un elemento financiero, existen tres tipos de mecanismos orientados a los perfiles del inversor.

En Argentina, se puede elegir entre los siguientes fondos comunes de inversión (FCI) en dólares: money market, renta fija y renta mixta.

FCI en dólares Money Market es el de menor riesgo, denominado “conservador”. En este fondo, se invierte en instrumentos de corto plazo y alta liquidez, de modo tal que el dinero puede retirarse rápidamente. El rendimiento oscila, normalmente, entre el 1,5% y el 2% de la TNA en USD.

FCI en dólares (renta fija): tiene un riesgo moderado que depende del mercado de bonos y que puede presentar alzas y bajas. Esta alternativa resulta interesante para quienes no buscan liquidez inmediata y mantienen la inversión por un plazo mayor.

FCI en dólares (renta mixta): este caso es el de mayor riesgo, ya que combina instrumentos de renta fija, como los bonos, y una proporción de renta variable, como CEDEARs. No obstante, esta inversión es de mediano y largo plazo, mientras que los rendimientos pueden ser más volátiles y potencialmente más altos.

De cuánto tiempo es la inversión en cada FCI

Si bien la inversión puede fluctuar, hay algunas consideraciones que pueden servirle a cada perfil de inversor.

En este aspecto, si el dinero se necesita en 3 meses o menos, el FCI Money Market es el más aconsejable. Ahora bien, si se puede esperar de 6 a 12 meses, el FCI de Renta Fija podría dar un rendimiento mayor, según el mercado de bonos en USD.

En último término, si el horizonte proyectado es a un año y se permite invertir, aun considerando las fluctuaciones que puedan existir, el FCI de Renta Mixta es el que puede crecer más a largo plazo.

Un dato importante