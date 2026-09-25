Quien tiene ahorros no está obligado a elegir entre dejarlos quietos en una cuenta, donde no generan rendimiento, o inmovilizarlos durante semanas en un plazo fijo. Los fondos comunes de inversión (FCI) ofrecen otro camino: hacer rendir el dinero, en muchos casos, con la posibilidad de retirarlo en el mismo día.

La idea es sencilla. Muchas personas con objetivos parecidos juntan su dinero, y un equipo de especialistas lo invierte en plazos fijos, bonos, acciones y otros activos.

Así, alguien con un monto chico puede acceder a una cartera variada que le costaría armar por su cuenta. Tampoco necesita elegir ni operar cada instrumento por separado.

Cada fondo responde a un objetivos y necesidades distintas. Algunos sirven para colocar dinero unos pocos días antes de un pago y otros apuntan al largo plazo, con mayor o menor riesgo. Elegir bien depende de entender cómo funcionan y qué se puede esperar de cada uno.

¿Qué es un fondo común de inversión?

Un FCI es un patrimonio que se forma con los aportes de los inversores y se divide en cuotapartes. Cada cuotaparte representa la participación de un inversor en el fondo.

Una sociedad gerente administra el fondo y una sociedad depositaria custodia los activos. En Argentina, ambas entidades deben contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que regula y controla al mercado.

Hoy en día, tanto los bancos y los brokers como las billeteras digitales ofrecen distintas opciones de fondos tanto en pesos como en dólares, con acceso 100% digital y amplia variedad para cada tipo de perfil.

Los fondos comunes de inversión pueden estar compuestos de plazos fijos, bonos, acciones y otros activos.

¿Cómo funcionan los fondos comunes de inversión?

Al poner su dinero en un FCI, el inversor compra cuotapartes; al retirar el dinero, las vende. Su precio, el valor cuota, se calcula todos los días y sube o baja según el desempeño de los activos del fondo.

Paso a paso para invertir

Elegir un fondo según el perfil de riesgo y el plazo de inversión: Suscribir cuotapartes desde la plataforma o la entidad habilitada. El fondo invierte ese capital en los activos que fija su reglamento. Rescatar el dinero dentro de los plazos que establece cada fondo.

¿Cuándo se puede retirar el dinero?

En los fondos abiertos, el rescate puede acreditarse en el día, a las 24 o a las 48 horas, según el fondo. En los fondos cerrados no hay rescate: las cuotapartes solo pueden venderse en el mercado.

¿Qué tipos de fondos comunes de inversión existen?

La mayoría de los fondos son abiertos: se puede entrar y salir en cualquier momento. En cambio, los cerrados emiten una cantidad fija de cuotapartes al inicio y después solo se negocian en el mercado.

Según en qué invierten, los fondos abiertos se dividen en cuatro grandes grupos:

Fondos de mercado monetario (money market): invierten en activos de muy bajo riesgo, lo que implica un menor retorno, pero mayor seguridad . En general, permiten retirar el dinero en el mismo día. Son la alternativa más parecida al plazo fijo, con una diferencia clave: el dinero no queda inmovilizado.

Fondos de renta fija: invierten en bonos del Estado y de empresas . A pesar del nombre, no pagan una renta fija. Pueden rendir más que un money market, pero su valor sube y baja más según cómo se muevan los mercados. Algunos se concentran en instrumentos de corto plazo, con un objetivo parecido al de un plazo fijo.

Fondos de renta mixta: combinan bonos y acciones. Apuntan a quienes buscan un punto medio entre riesgo y rendimiento.

Fondos de renta variable: invierten en acciones de empresas argentinas y latinoamericanas. En el corto plazo pueden tener subas y bajas fuertes, pero en el mediano y largo plazo pueden dar retornos medios o altos.

Los FCI rindieron, en promedio, un 9,1 por ciento en noviembre y un 108,4 por ciento acumulado desde enero. Shutterstock

¿Qué rendimiento ofrecen los fondos comunes de inversión?

Los FCI no pagan una tasa fija ni garantizan ganancias. El rendimiento diario surge de comparar el valor de la cuota de hoy con el del día anterior.

La regla general es que, para aspirar a más rentabilidad, hay que asumir más riesgo. La diversificación ayuda a moderarlo, porque algunos activos compensan las caídas de otros.

¿Qué se necesita para invertir en un FCI?

Pueden invertir personas y empresas, en pesos o en dólares, según la moneda del fondo. Se necesita:

Cuenta comitente: es la cuenta que se abre en un agente de bolsa o en una ALyC. Si el fondo se suscribe desde un banco, en general alcanza con tener una cuenta en esa entidad.

Conocer el perfil de inversor: puede ser conservador, moderado o audaz, según la tolerancia al riesgo y los objetivos de cada persona.

Adherir al reglamento de gestión: es el contrato que regula la relación con el fondo. El inversor tiene derecho a recibir una copia completa.

Ventajas de invertir en fondos comunes de inversión