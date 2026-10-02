La vacuna contra el dengue continúa disponible de manera gratuita en la Provincia de Buenos Aires. La estrategia sanitaria está dirigida a bonaerenses de 15 a 59 años y permite acceder a la inmunización en los vacunatorios habilitados, sin necesidad de sacar turno previamente.

Para conocer los establecimientos que cuentan con dosis disponibles, se puede consultar el sitio oficial de dengue de la Provincia.

Quienes quieran vacunarse deben tener en cuenta algunos requisitos y recomendaciones antes de acercarse a un centro de vacunación. También es necesario conocer quiénes pueden recibir la vacuna, en qué casos está contraindicada y cómo se completa el esquema de dos dosis.

Vacuna contra el dengue: ¿quiénes pueden recibirla?

El acceso dentro del sistema público bonaerense está destinado a las personas de 15 a 59 años que viven en la Provincia de Buenos Aires.

La elección de este grupo responde a una estrategia de vacunación focalizada. Aunque la vacuna está aprobada para personas desde los 4 años, la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó comenzar con la población de entre 15 y 59 años debido a que concentra una mayor incidencia de casos de dengue.

La vacunación pública no es obligatoria: la Provincia señala la importancia de la inmunización para quienes ya tuvieron dengue o presentan determinados factores de riesgo asociados con formas graves de la enfermedad.

¿Dónde se aplica la vacuna contra el dengue?

La dosis se aplica en vacunatorios seleccionados por el Ministerio de Salud bonaerense.

Como la disponibilidad puede cambiar según el centro, la Provincia cuenta con un buscador para consultar cuáles tienen dosis en el momento.

Lo recomendable es consultar previamente el listado oficial y elegir uno que figure con disponibilidad.

¿Hay que sacar turno para vacunarse?

La aplicación se realiza en centros seleccionados y no requiere turno previo. (foto: archivo).

Para quienes forman parte del grupo habilitado por la estrategia provincial, la vacuna puede recibirse sin turno previo.

Este punto es distinto a la modalidad utilizada durante etapas anteriores de la campaña, cuando los grupos seleccionados recibían turnos asignados.

¿Qué pasa si ya tuve dengue?

Haber tenido dengue previamente no impide recibir la vacuna. De hecho, la Provincia incluye el antecedente de dengue entre los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar formas graves ante una nueva infección.

Sin embargo, quienes hayan tenido la enfermedad deben dejar pasar al menos seis meses, ya que los anticuerpos generados por la infección pueden interferir con la respuesta inmunitaria de la vacunación durante los primeros meses.

Este plazo es importante para las personas que tuvieron dengue recientemente y están evaluando vacunarse.

¿Cuántas dosis son necesarias?

El esquema completo requiere dos dosis de la vacuna, aplicadas con una separación de al menos tres meses.

La Provincia aclara que la protección se alcanza 10 días después de recibir la segunda dosis, por lo que completar el esquema es necesario para obtener la protección esperada.

Por eso, recibir la primera aplicación no quiere decir que el esquema esté terminado: es necesario respetar el intervalo indicado y regresar para completar la segunda dosis.

¿Quiénes no pueden recibir la vacuna contra el dengue?

Aunque la vacuna está disponible para el grupo definido por la estrategia provincial, existen situaciones en las que no debe aplicarse.

Está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, ya que se trata de una vacuna a virus vivo atenuado y puede tener efectos adversos para el feto o el bebé.

Tampoco debe administrarse a personas inmunocomprometidas ni a quienes estén realizando determinados tratamientos, como quimioterapia, tratamientos inmunosupresores o corticoides en dosis altas.