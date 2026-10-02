Messi invierte en un nuevo club de España: ahora adquirió la totalidad de este equipo.

En esta noticia Habían embargado preventivamente el 15,8% a su expresidenta

Lionel Messi adquirió el Club Deportivo Eldense, que milita en LaLiga Hypermotion. La compra la anunció oficialmente la entidad en sus redes sociales.

El club alicantino ha señalado en un comunicado que con la adquisición por parte del futbolista argentino se está “dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”.

La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte “marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”, fundado en 1921.

Nacho Quintana, jugador del CD Eldense, club que ahora compró Lionel Messi (Fuente: CD Eldense). Club Deportivo Eldense

La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes en los términos establecidos en la Ley del Deporte.

Habían embargado preventivamente el 15,8% a su expresidenta

Hace una semana, un juzgado de Madrid ordenó el embargo preventivo del 15,8% del accionariado del Eldense propiedad de su expresidenta Carolina Holguin, por una deuda con el expropietario del club Pascual Pérez.

Pérez, a través de la empresa El Flautista, vendió el 6 de octubre de 2025 el 100% de las participaciones del club por 6,294 millones de euros a Holguin. El pago de 5,245 millones se efectuó al hacerse cargo la empresaria colombiana de la deuda que el Flautista tenía con el Eldense, club de la Segunda división española.

Hace unos días, Pascual Pérez presentó una demanda de juicio contra Holguin por impago al no haber cobrado nada de esa deuda tal y como estaba acordado y ante la inminente venta de las acciones a Messi y al no tener la directiva colombiana ni domicilio fiscal no activos en España pidió el embargo cautelar de las 3.147 acciones que conforman el 100% de la propiedad del Eldense.

Un juzgado aceptó parcialmente la petición a la espera de celebrar el juicio por impago aunque la ha rebajado a 499 acciones por entender que, aunque la medida solicitada es correcta y ajustada, es la cantidad de acciones que proporcionalmente se ajustarían a la deuda entre ambos, dado se pagaron 6,29 millones por el 100% de las acciones.