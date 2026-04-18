Al menos tres ataques contra petroleros y buques mercantes reportados este sábado en el estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, amenazan con agravar la crisis energética global y empujar a los países involucrados en la guerra a una profundización del conflicto que comenzó el 28 de febrero. Cañoneras de la Guardia Revolucionaria de Irán abrieron fuego contra un petrolero y un proyectil de origen todavía desconocido impactó en un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz, según informó el centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido. Además, el ministerio de Asuntos Exteriores de la India citó al embajador iraní por el “grave incidente” de disparar contra dos barcos mercantes con esa bandera. Tras apenas 24 horas de su apertura, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado desde que comenzó la ofensiva de Israel y Estados Unidos, mientras Donald Trump advirtió de que no se dejará “chantajear” y abrió la puerta a reanudar los ataques antes del próximo miércoles, día en que vence el frágil alto el fuego. La situación en la principal arteria petrolera del mundo sigue siendo el mayor punto de fricción. Irán, que había anunciado el viernes la apertura del estrecho, ha vuelto a imponer un “control estricto” sobre Ormuz tras denunciar que mientras el bloqueo naval estadounidense continúe, no se permitirá la apertura del paso ni siquiera de forma condicionada para buques comerciales. Tras anunciar el cierre, Irán advirtió que “ningún buque debe moverse desde su fondeadero en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, y que acercarse al Estrecho de Ormuz será considerado cooperación con el enemigo”, por lo que será tratado como “objetivo militar”. Cabe recordar que este viernes Trump afirmó que el bloqueo de EE.UU. a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que Teherán alcance un acuerdo con Estados Unidos. Este sábado en horas de la mañana, el presidente Trump declaró que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno. “(Los líderes iraníes) no pueden chantajearnos. Se pusieron un poco listillos, tal como han venido haciendo durante 47 años. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme”, aseguró. Esta nueva escalada se produce mientras Pakistán continúa trabajando para “tender puentes” entre Estados Unidos e Irán y ser sede de una potencial segunda ronda de negociaciones, originalmente planeada para a principios de la próxima semana. Pero en las últimas horas trascendió que las autoridades iraníes no estaban preparados para una nueva ronda de conversaciones mientras los estadounidenses mantuvieran su “postura maximalista” y les exigieran entregar su stock de 440 kilogramos de uranio enriquecido. Sin embargo, Trump aseguró que Estados Unidos entrará en Irán y “recogerá todo el polvo nuclear”. Y que está preparado para un conflicto prolongado.