La renta fija provincial opera con tasas ligeramente por encima que los bonos soberanos o incluso en valores similares. A su vez, estos bonos suelen operar con una volatilidad más reducida. De esta manera, el mercado ve valor en bonos provinciales en dólares de buena calidad crediticia. ¿Cuáles son los títulos recomendando? La fuerte suba de los bonos soberanos hizo que los títulos operen nuevamente en zona de máximos históricos y que el riesgo país vuelve a caer a niveles de 530 puntos. Tal baja del riesgo país implica que los bonos rinden cada vez menos. El Global 2029 opera con una tasa de 7,4%, mientas que el titulo a 2030 rinde 8,2%. Por su parte, en el tramo medio de la curva, la deuda local rinde con un promedio de 9,6%. Tal mejora de los bonos se trasladó a la deuda provincial y hoy los soberanos del tramo corto operan con tasas similares o menores que la renta fija provincial. Por ejemplo, Jujuy a 2027 rinde 9,1%, mientras que CABA, Córdoba, Danta Fe y Salta operan con tasas de entre 9,6% y 7%. En el tramo medio, es decir, bonos de entre 2028 a 2031 de Chaco, Rio Negro, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Fe, entre otros, rinden entre 10,9% y 8%. Entre los bonos que más rinden son los títulos de Provincia de Buenos Aires, con un rendimiento de entre 12% al 13,7%. Esto significa que la renta fija provincial opera con tasas ligeramente por encima que los bonos soberanos o incluso en valores similares. Por lo tanto, ante rendimientos similares, los analistas ven valor en rotar hacia bonos provinciales ya que tales títulos suelen operar con una volatilidad mas reducida respecto de los bonos del tesoro nacional. Los bonos provinciales tuvieron una performance mucho más solida en situaciones de estrés bajista de la deuda local. Por ejemplo, entre la elección de Buenos Aires y el momento de mayor estrés previo a la elección de octubre, el GD29 acumuló un retorno total negativo de 16,9% entre el 5 y 19 de septiembre; mientras el CO27D y el PMM29 acumularon pérdidas de tan solo 1,3% y 1,7%, respectivamente. Por otro lado, al considerar un shock negativo global como las ruedas posteriores al Liberation Day, el GD29 acumuló un retorno total negativo de 4,5% entre el 1 y 8 de abril de 2025; mientras el CO27D y el PMM29 acumularon pérdidas de tan solo 2,5% y 0,5%, respectivamente. Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, detalló que tras una enorme compresión de rendimientos de 1102pbs desde la elección de octubre, el GD29 ya opera con rendimientos inferiores a los provinciales de alta calidad crediticia con vencimiento en 2029. De esta manera, Yarde Buller remarca que encuentra atractivo en rotar desde GD29 hacia Córdoba 29 (CO27D) y/o Mendoza 29 (PMM29). Tomando precios Euroclear, el GD29 opera con una TIR del 7,40%, mientras que Córdoba 2029 (CO27D) rinde 8,66% y el de Mendoza 29 (PMM29) opera con una yield de 8,37%. Según detalló Yarde Buller, el swap hacia el bono de Córdoba (CO27D) permite obtener un pick-up de 126pbs de rendimiento y ganar 598pbs de current yield (de 1,11% a 7,09%), estirando modified duration en tan solo 0,2 años. Por otro lado, explicó que la rotación hacia los bonos de Mendoza permite obtener un pick-up de 97pbs, ganar 486pbs de current yield (de 1,11% a 5,97%) y acortar modified duration en 0,1 años. “El gran atractivo de los trades está en ganar current yield, limitar el potencial bajista y reducir la volatilidad de las carteras. Cobran sentido estrategias que mejoren un poco el rendimiento limitando considerablemente el riesgo ante escenarios bajistas. La pérdida acumulada de estas alternativas provinciales fue una décima parte de la registrada por el soberano ante un shock negativo local”, resaltó Yarde Buller. El rally de los bonos en pesos hizo que las tasas de interés de dichos títulos queden en niveles muy ajustados y poco atractivos. En paralelo, los bonos en dólares estuvieron con una peor dinámica, lo que permitió operar con tasas atractivas. Los bonos en pesos han tenido una performance sobresaliente en las últimas semanas, mientras que la renta fija en dólares estuvo mas castigada a causa del contexto global y la volatilidad de tasas internacional que golpeó a la renta fija local. Desde comienzo de año, los bonos en pesos exhibieron ganancias abultadas que incluso superaron el 16%, como los Boncer en el tramo medio. Los bonos a tasa fija también mostraron ganancias importantes, haciendo que la curva de Lecap caiga desde niveles de 2,8% (TEM)a comienzo de año a 2,2% (TEM) actualmente. Gracias a que el dólar cayó 5% este año, el carry trade dejó ganancias de mas del 15% en moneda dura. En cambio, los bonos en dólares tuvieron un retorno más moderado, del 3% en el mismo periodo. Dado que los bonos en pesos rinden menos y que los bonos en dólares no acompañaron el rally, hoy el mercado ve valor en la renta fija en moneda dura. En el ejercicio de buscar títulos en moneda dura, los analistas ven valor en los bonos provinciales. Los analistas de Cohen favorecen a la deuda de provincias con bajos niveles de endeudamiento y una situación fiscal equilibrada, que permiten acceder a rendimientos atractivos con un perfil de riesgo más acotado que el soberano. En ese sentido, ven valor en los bonos de Salta a 2027 (SA24D, con una 8,6% TIR), los bonos de Córdoba a 2032 (CO32, con una 9,2% TIR), de Mendoza a 2029 (PMM29, con una yield de 7,6% TIR). También destacan a la deuda de CABA 2033 (BDC33, con tasas de 7,4% TIR), Santa Fe 2034 (SFD34, 8,8% TIR) y Río Negro 2028 (RND25, 8,5% TIR), que amortiza el 22,2% del capital en los próximos 12 meses, lo que contribuye a acotar el riesgo de duration y mejora su perfil de repago en el corto plazo. “Estas provincias mantienen una relación deuda-ingreso menor al 30% y un resultado fiscal equilibrado”, remarcaron. Finalmente, los analistas de Adcap Grupo Financiero remarcaron que ven valor en la deuda de Provincia de Buenos Aires. “Dado que el acceso del soberano a los mercados internacionales de capital continúa postergado, vemos un valor relativo atractivo en los bonos de la provincia de Buenos Aires, que se han mantenido estables en torno a los 200 puntos básicos por encima de la curva soberana y, en la práctica, están devengando ese spread en un contexto de resiliencia del soberano. A su vez, los Bonos de la Provincia siguen siendo de las pocas alternativas con rendimientos en torno al 12%”, dijeron. A la hora de evaluar las inversiones en dólares, los inversores evalúan el riesgo y el retorno de la misma. Desde el lado del riesgo, los provinciales mostraron ser mas resilientes que los soberanos. Sin embargo, pensando también en los posibles retornos futuros, el potencial alcista de la deuda soberana sigue siendo atractivo, por lo que ello es lo que mayor valor le da a la deuda del tesoro en dólares. En el caso en que Argentina pueda rendir mas cerca de sus comparables, los bonos soberanos aun mantienen un potencial alcista mayor. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, resaltó que la importante compresión de rendimientos en los Globales llevó a que en algunos casos como en el del GD29, el spread contra algunos provinciales haya caído notablemente. Desde el lado del posicionamiento en renta fija en dólares, Franco resaltó que ve valor en créditos de provincias que garantizan con regalías petroleras o de buen desempeño fiscal como Córdoba o CABA, aunque la cuestión a analizar en esos casos es qué tanto más upside puede haber remanente. Por lo tanto, bajo este contexto, Franco sigue viendo valor en soberanos para los perfiles arriesgados o en ONs para los conservadores. “Para aquellos que prefieran mayor duration, no obstante, preferimos GD35 o GD41, pensando en el perfil de flujos, aunque para el soberano en general las cuestiones a monitorear serán la acumulación de reservas, los precios de commodities y el ciclo electoral. Para más conservadores, bonos corporativos de empresas tier 1 del sector hidrocarburos pueden ser una alternativa, y nos gustan mas aquellos bajo ley extranjera que local”, indicó. Una de las variables clave que impactan sobre la deuda local es la acumulación de dólares del BCRA, el cual suma más de u$s 6000 millones en lo que va del año. Por lo tanto, el mercado sigue encontrando motivos para posicionarse en bonos en dólares. La compra de dólares del BCRA sigue funcionando como un driver clave que sostiene a la renta fija local y que alienta a los analistas a seguir esperando una mejora en los títulos de deuda argentinos. Hacia adelante, desde Sailing Inversiones entienden que “para ver una nueva compresión relevante del riesgo país, probablemente sea necesario un contexto internacional más constructivo, con tasas globales más bajas o un mayor flujo hacia activos de riesgo”. Sus los bonos preferidos se ubican en el tramo medio de la curva soberana. “En cuanto a oportunidades, seguimos viendo valor en la parte larga de la curva hard dollar como consecuencia de paridades mas bajas que en la parte corta, y duration mas larga. En ese sentido la preferencia es ley local, AE38 y AL35”, comentaron desde Sailing Inversiones Natalia Martín, Research PPI, consideró que actualmente el principal catalizador del mercado sigue siendo el conflicto en Medio Oriente, con impacto directo sobre el universo emergente y distressed. Desde el lado de las inversiones, la analista de PPI ve valor en Globales de largo plazo. “En este marco más constructivo para la deuda emergente, vemos valor en el GD41 que, al ubicarse en el tramo largo de la curva, permite capturar un mayor potencial de retorno en un escenario de continuidad en la compresión del riesgo país”, dijo.