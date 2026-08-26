El Gobierno nacional llega a la sesión de este miércoles con los números para aprobar tres proyectos clave: Inocencia Fiscal II, la Reforma a la Carta Orgánica del BCRA, el acuerdo con Singapur y el Tratado de Patentes con EE. UU. Si bien desde el oficialismo están confiados, podría haber modificaciones clave en el recinto y no se descarta un número finito de votos. La clave para el gobierno es demostrar muñeca para seguir aprobando proyectos y que Wall Street vea control político.

Este miércoles habrá sesión en la Cámara de Diputados, comenzará a las 12 del mediodía. Voces legislativas anticipan que la sesión podría extenderse hasta pasada las 4 de la mañana gracias a la intención de la oposición de traer a colación temas como la morosidad, las acusaciones contra Fernando Cerimedo y la discusión sobre Manuel Adorni en el Régimen de Inocencia Fiscal.

Según indicaron fuentes legislativas, el gobierno tendría 130 votos asegurados para las iniciativas. Se trata de un número relativamente finito.

Una voz cercana a los libertarios en Diputados, explicó a El Cronista que la clave para el gobierno es demostrar muñeca para seguir aprobando proyectos y que Wall Street vea control político .

En este sentido, para aprobar la Reforma a la Carta Orgánica del BCRA quizás incorpore modificaciones que piden los aliados.

Entre ellas, algunos gobernadores y bloques aliados piden “federalizar” el directorio. No significa abrir directorios del Banco Central en las provincias, sino establecer que al menos tres de sus ocho directores tengan trayectoria relevante en distintas regiones: Norte Grande, Región Centro y Patagonia.

Es una concesión impulsada especialmente por sectores vinculados al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Por otra parte, otra de las modificaciones es sobre Inocencia Fiscal II, que si bien prohíbe que los funcionarios se amparen bajo el Régimen, deja libre a sus familiares.

El dictamen ya excluye de los beneficios del régimen a funcionarios y exfuncionarios de los últimos cinco años. Pueden presentar la declaración simplificada, pero no reciben el “perdón” o blindaje frente a fiscalizaciones que obtienen los demás contribuyentes

Sin embargo, los aliados quieren que se incorpore a los familiares a este paraguas de excepción, en la luz del caso Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

Asimismo, hubo una modificación en el temario de último momento para tentar a los aliados y conservar el quórum hasta último momento.

Desde el oficialismo agregaron al temario la llamada “Ley Joaquín”, que prevé seguridad edilicia en las instituciones deportivas. Este proyecto se trataría último, para forzar a los diputados a quedarse en el recinto toda la noche .

El nuevo bloque y los gobernadores

Con la imagen de Javier Milei en retroceso, la oposición reordena las alianzas de los gobernadores peronistas en Diputados y planea enredar la discusión en medio de una sesión clave para el gobierno.

Esta será la sesión donde debutará un nuevo bloque, con distinto nombre, pero con los mismos integrantes. Se trata del bloque Innovación Federal que pasará a llamarse Argentina Federal.

El bloque mantendrá a los 9 integrantes que tenía originalmente Innovación Federal, cuatro de ellos son de Misiones, tres de Salta y dos ex libertarios. Oscar Herrera Ahuad será el nuevo presidente del bloque. Se presentará 11.30 en el Pasos Perdidos antes de la sesión.

Sergio Massa compartió acto en Misiones con los exgobernadores Hugo Passalacqua y Carlos Rovira

Es un bloque que mantiene su identidad, pero deja fuera la conducción de Carlos Rovira para los misioneros, los diputados se referencian hoy en el gobernador Hugo Passalacqua tras la interna.

El gobernador tiene una situación dual en la provincia, por un lado, habla abiertamente con Diego Santilli en búsqueda de acuerdos como zonas cálidas para la provincia, y por el otro debe recomponerse tras el vaciamiento de Carlos Rovira.

Voces del massismo aseguraron a El Cronista que Rovira busca quedarse con el sello libertario en la provincia y especulan con que Passalacqua vuelva a reportar al Frente Renovador.

“(La conformación del bloque) es parte de la interna de la provincia y de la caída de imagen de Milei. Además de sus incumplimientos permanentes”, afirmaron voces allegadas a la provincia a este medio.

Según indicaron, el cambio de nombre del bloque tiene que ver con un “endurecimiento” en la posición de los gobernadores Gustavo Saénz y Hugo Passalacqua en su diálogo con el gobierno.

Los temas que quiere el peronismo en la sesión

Con los misioneros y los salteños dentro del bloque aliado, el peronismo necesita igual 129 diputados para poder emplazar el tema del endeudamiento en las familias en la sesión ya convocada por el gobierno nacional.

El plan de la oposición es mocionar el emplazamiento de las comisiones que tienen girados los proyectos

Son más de 34 iniciativas que incluyen límites a tasas y costos de los préstamos, regulaciones para billeteras virtuales y entidades no bancarias y mecanismos de reestructuración de deudas.

Pese al apoyo de provincias como Tucumán, Misiones, Catamarca y Salta, se necesitan tres cuartas partes del cuerpo de legisladores para incorporar el pedido.

Desde los aliados del peronismo no ven la posibilidad de dar curso al pedido. “ Menem pide 3-4, es imposible, vamos a tener entre 110 y 115 manos ”, admitieron.

“Sólo servirá la votación para que quede mal el Pro y los radicales con peluca”, indicaron en diálogo con este medio.

Desde el propio oficialismo en Diputados confían que la oposición no tiene los números para sostener el pedido.

Asimismo, al no tratarse de una sesión importante, habrá ausentes en la oposición y esto dificultará la maniobra.

“Es acting, en principio, para pudrirla un poco”, admitieron.

Aun así, la preocupación es que perder dicha votación haga peligrar la sensación de derrota que cunde sobre la tropa oficialista. “Puede instalarse la idea que la oposición es débil”, aseveró una voz preocupada.