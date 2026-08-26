El oficialismo va por la media sanción a Inocencia Fiscal II y la reforma al BCRA: los cambios que piden los aliados
Con 130 votos asegurados, el Gobierno buscará avanzar este miércoles en Diputados con dos de sus proyectos clave, aunque los aliados reclaman cambios en el régimen de Inocencia Fiscal y en la Carta Orgánica del Banco Central. La oposición prepara además una extensa sesión para tensionar al oficialismo.
La aceleración del endeudamiento y el aumento del costo de los intereses presionan las tasas de largo plazo. Los expertos explican cuándo el problema fiscal podría comenzar a modificar las carteras globales.