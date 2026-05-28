El Banco Central confirmó una medida que podría cambiar la forma en que millones de argentinos manejan sus préstamos digitales. La decisión impactará especialmente en quienes utilizan billeteras virtuales para financiar compras o pedir dinero.

La nueva herramienta comenzará a funcionar desde fines de agosto y permitirá que determinadas plataformas realicen débitos automáticos desde cuentas bancarias. El objetivo es reducir los crecientes niveles de morosidad que preocupan al sistema financiero.

La medida surge luego de que fintech y billeteras virtuales registraran un fuerte aumento en la falta de pago de créditos. Según datos oficiales, la morosidad en este sector ya alcanzó niveles récord en Argentina.

Billeteras virtuales podrán debitar dinero de cuentas bancarias desde agosto

El nuevo sistema impulsado por el Banco Central se llama Cobro con Transferencia (CCT). Esta modalidad habilitará a las billeteras virtuales a cobrar automáticamente cuotas impagas desde cuentas bancarias asociadas.

La modalidad de Cobro con Transferencia (CCT) habilitará a las billeteras virtuales a cobrar automáticamente cuotas impagas desde cuentas bancarias asociadas. (Foto: Archivo)

La medida entrará en vigencia el 31 de agosto y funcionará de manera similar al débito automático de tarjetas de crédito o servicios mensuales. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada principalmente a bancos tradicionales .

Entre los puntos principales del nuevo sistema aparecen los siguientes:

Las billeteras virtuales podrán debitar cuotas pendientes.

El sistema comenzará el 31 de agosto .

Aplicará para préstamos otorgados por fintech.

Funcionará mediante transferencias inmediatas.

Con este mecanismo, una aplicación como Mercado Pago podrá cobrar directamente desde una cuenta bancaria vinculada. Por ejemplo, si el usuario tiene cuenta sueldo en Banco Nación, el débito podrá realizarse desde allí.

Cómo funcionará el nuevo cobro automático de las billeteras virtuales

El Banco Central explicó que el Cobro con Transferencia busca modernizar los sistemas de pago y reducir riesgos de fraude. Para desarrollar esta herramienta se tomaron modelos utilizados en países como Brasil, India y Australia.

Las entidades financieras deberán informar a los usuarios antes de efectuar cualquier débito.

La notificación tendrá que enviarse al menos un día antes de realizar la operación.

Estas son algunas de las condiciones confirmadas para el nuevo sistema:

Habrá aviso previo antes del débito.

Los usuarios podrán cancelar el consentimiento.

Se permitirá un intento inicial y dos reintentos.

Los reintentos podrán hacerse a las 48 y 96 horas.

Según lo establecido, los clientes podrán revocar la autorización en cualquier momento . La baja del consentimiento tendrá efecto inmediato una vez solicitada.

Por qué preocupa la morosidad en créditos de billeteras virtuales

El crecimiento de la mora en préstamos digitales se convirtió en uno de los principales problemas del sector fintech. Aunque el aumento mensual fue más moderado en el último relevamiento, los niveles siguen en alza.

Actualmente, la falta de pago en créditos otorgados por billeteras virtuales y financieras trepó al 25%. Esto significa que uno de cada cuatro usuarios presenta dificultades para cumplir con las cuotas.