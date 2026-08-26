La Cámara de Diputados trata hoy la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), impulsada por el presidente Javier Milei, que la presentó en una cadena nacional el pasado 30 de julio.

Allí lo calificó como “el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”. En el centro del anuncio estuvo el rol del BCRA, al que señaló como “la herramienta que posibilitó el robo de la alta política” durante casi un siglo.

Cinco claves para entender la reforma a la Carta Orgánica del BCRA

La iniciativa se estructura en torno a cinco premisas centrales.

1. Un objetivo único: preservar el valor de la moneda

El proyecto establece que el BCRA tendrá un único objetivo: preservar el valor de la moneda. Con esto se abandona la lógica de múltiples mandatos —que en la práctica no se cumplían— y que generaban incentivos para subordinar la política monetaria a las urgencias del presidente de turno. La nueva carta orgánica reconoce explícitamente la naturaleza monetaria de la inflación y ordena toda la arquitectura institucional en torno a ese principio.

2. Prohibición de financiar al Tesoro

La segunda modificación es la prohibición taxativa del financiamiento al Estado en sus tres niveles —nacional, provincial y municipal—. Se mantiene la veda a la compra de títulos públicos en el mercado primario. Milei sostuvo que el señoreaje —la ganancia que obtiene el BCRA por emitir dinero— “no es otra cosa que un impuesto no legislado, cobrado sin autorización del Congreso y que recae sobre el poder adquisitivo de todos los argentinos”.

3. Blindaje al Directorio: se requerirán dos tercios para destituir

El tercer eje apunta a la estabilidad del Directorio del BCRA. De aprobarse, destituir al presidente de la entidad o a sus directores exigirá una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. La medida busca hacer políticamente inviable el patrón de remociones intempestivas que, según el Gobierno, estuvieron históricamente ligadas al objetivo de habilitar mayor emisión. No se trata de una protección absoluta —una futura ley podría modificar la carta orgánica—, pero sí de una señal institucional explícita.

4. Límites al giro de ganancias al Tesoro

El cuarto punto restringe el pago de dividendos al Tesoro. Los activos del BCRA al 31 de diciembre de 2026 quedarán valuados en unidades físicas, y las ganancias por tenencia derivadas de variaciones de precios pasarán a una reserva técnica no distribuible. Solo los resultados genuinos de la gestión de cartera podrán girarse al Tesoro, y exclusivamente para cancelar deuda, no para financiar gasto corriente.

5. Fin de las letras intransferibles

El quinto eje elimina las letras intransferibles, el instrumento que Milei señaló como uno de los mecanismos más utilizados para descapitalizar al Banco Central en beneficio del gobierno de turno, incluso con fines electorales.

“Grillete fiscal” y mercado de capitales

Según explicó el propio Milei, la lógica del conjunto —que incluye también el “grillete fiscal” y otros anuncios de reforma— es que el equilibrio fiscal aleja al Estado de la necesidad de emitir; la nueva carta orgánica le impide al BCRA financiarlo aun si esa presión existiera; y un mercado financiero más profundo le da al sector privado alternativas de crédito y cobertura.

Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a levantar el telón este miércoles para tratar un temario amplio de proyectos de ley, que, además de la reforma de la carta orgánica del BCRA, contempla Inocencia Fiscal II y el tratado de cooperación internacional de patentes.