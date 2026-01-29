El banco digital brasileño Nubank anunció la apertura de una oficina en Buenos Aires como parte de su estrategia global de expansión, que contará con una inversión de más de u$s 474 millones de dólares. Sin embargo, la entidad no informó si tendrá operaciones comerciales en el mercado financiero argentino.

Según la agencia EFE, una fuente de la empresa adelantó que la oficina funcionará bajo el concepto de hub tecnológico. Además, informó que aún no existe una fecha definida para la apertura oficial de las instalaciones.

La oficina argentina forma parte de su estrategia de expansión para los próximos cinco años, que contará con una inversión de más de 2500 millones de reales (aproximadamente u$s 474 millones).

El plan de la compañía fundada por David Vélez incluye la apertura de una oficina en Washington, que se sumará a las otras que ya operan en Estados Unidos, en Miami y Palo Alto; y en ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, y Belo Horizonte, en Brasil; así como Ciudad de México y Bogotá.

Según el comunicado de la empresa, la expansión busca acompañar el crecimiento del número de clientes en México, Colombia y Brasil, que en apenas cinco años saltó de 59 millones a más de 127 millones.

Las inversiones de Nubank se enmarcan en la adopción de un nuevo modelo de trabajo, mediante el cual impulsará una mayor presencialidad.