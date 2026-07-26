Era una obviedad: si al campo se le empieza a quitar el pie de encima, la producción comienza a despegar. En maíz se dio el mayor volumen en 20 años. En trigo, 28 millones de toneladas, récord histórico. Girasol también.

La Bolsa de Rosario proyecta exportaciones de granos, harinas y aceites por 110 millones de toneladas, el mayor volumen de la historia. Desde el gobierno lo saben bien: “Lo que estamos viendo es una pequeña muestra de lo que puede lograr el campo argentino. es apenas el punto de partida” dijo Javier Milei ayer en la Rural.

Milei dando su discurso en La Rural

Pero hay una revolución en paralelo. Carlos Ojea Rullán, productor ganadero y jurado internacional, explicó en el predio ferial la semana pasada los avances tecnológicos y genéticos que se están realizando. Hay una raza Speckle Park, compuesta por tres razas. La British White Park, la más antigua de la historia de Gran Bretaña. Una criadora llevó semen de esos toros a Canadá y lo puso sobre vacas Shorthorn, raza que tiene con la Angus, la mejor calidad de carne que existe.

A las hijas de ese cruce, Shorthorn con Park, se les puso toro Angus. Con eso se armó la raza Speckle Park, que lleva cuarenta y cinco años de desarrollo. A la Argentina vino un termo con embriones de Canadá y este año van a nacer 250 animales puros. La raza se está adaptando y la clave es que en invierno toleran hasta 40 grados bajo cero de temperatura. Así puede desarrollarse en la Patagonia o en la altura.

Con el auge del riego artificial pasa lo mismo. El área sembrada y la producción pueden volar en la Argentina. Todo recién empieza. El riesgo es el resurgimiento de los Moreno o los que ponen el pie encima.