El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este domingo que "se está atacando la raíz de los problemas" de la Argentina, diferenciando la actual gestión de gobiernos anteriores.

En una entrevista con el canal Crónica, Caputo señaló que "el país gastaba más de lo que recaudaba“ y expresó que administraciones previas buscaron culpas equivocadas.

“Hubo políticos que trataron de venderle al país que los problemas eran otros, como la deuda, el dólar o la inflación", declaró.

“Buscaban soluciones como defaultear la deuda, el cepo al dólar o un control de precios, pero seguían teniendo déficit“, acusó Caputo sobre gobiernos anteriores.

El ministro subrayó que "se subestima" la herencia recibida al asumir la administración de Javier Milei. Caputo mencionó “una inflación del 1,5% diaria, pobreza llegando al 57% y desabastecimiento”.

El ministro explicó que “lo que hicimos fue cortar el exceso del gasto de un mes para el otro, que era de un 30% por encima de los ingresos".

El funcionario sostuvo además que esta medida "sorprendió al mundo" e indicó que se combinó con políticas fiscal, monetaria y cambiaria complementarias.

Para Caputo, “todo eso evitó una crisis terminal en la Argentina" al articular el ancla fiscal con las medidas adoptadas tras asumir Milei.

Caputo: “Todavía hoy la gente tiene desconfianza y ahorra en dólares abajo del colchón”

El ministro contrastó la gestión actual con gobiernos previos que “por situaciones mucho menos difíciles que la que heredamos nosotros, aceptaron entrar en crisis“.

Caputo señaló que administraciones pasadas realizaron "atropellos a la propiedad privada, con confiscación de depósitos, de jubilaciones y otras medidas confiscatorias".

“Todavía hoy la gente tiene desconfianza, todavía hoy la gente tiene sus ahorros afuera del sistema financiero. Ahorra en dólares y los pone abajo del colchón, se va al sector informal por el temor a que los políticos le vuelvan a hacer lo mismo”, sostuvo Caputo.

“Lo más importante de lo que hicimos fue sincerar el verdadero problema, resolverlo con un programa económico que evitó la crisis sin atropellar la propiedad privada", aseguró.

“Esto es imposible de hacer a menos que se tenga un Presidente como este. Por eso no se hizo algo parecido por tantas décadas”, agregó.

Mirando hacia adelante, Caputo expresó optimismo: “Se vienen muchos años de una Argentina mejorando, cuando veo lo que mueve la economía”.

Milei es consciente de que “tuvo una política muy restrictiva en lo fiscal y sobre todo en lo monetario”, señaló Menescaldi. Presidencia

El ministro destacó que “las exportaciones netas van a seguir creciendo, no solo por el agro o la energía, también está en récord la economía del conocimiento”.

“Las exportaciones de las pymes están en máximos históricos y existe una estabilidad que le da oportunidades a muchas empresas”, sostuvo Caputo.

Respecto de los objetivos sociales, el ministro afirmó que el propósito central es “que los que no llegan a fin de mes sean cada vez menos".

En este sentido, afirmó que “hoy la pobreza cayó a la mitad y la indigencia a una tercera parte" respecto de la herencia inicial.