Estados Unidos se abstuvo de atacar a Irán este fin de semana y se instauró una tensa calma en Medio Oriente tras dos semanas de combates en el estrecho de Ormuz. En medio de las expectativas sobre el reinicio de las negociaciones con Teherán , los precios del petróleo registraron una fuerte caída, con un desplome del Brent que se ubica por debajo de los u$s 90.

El precio del barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, cedía hasta los 88 dólares el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 también descendió un 5,46% hasta los 84,43 dólares.

Esta nueva corrección interrumpe así al fuerte impulso alcista registrado durante la semana anterior, cuando llegó a registrar brevemente los 100 dólares por barril, después de que el conflicto se extendiera más allá del Estrecho de Ormuz hasta el Mar Rojo, elevando el temor a una crisis energética de mayor alcance.

La reacción del mercado responde a la reciente pausa de los hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Durante las últimas dos noches, el Ejército norteamericano no reportó nuevos ataques tras casi 14 días consecutivos de bombardeos.

En concreto, Donald Trump suspendió las agresiones ante las preocupaciones del Ejército de Estados Unidos y el vicepresidente, J.D. Vance, en especial por el posible agotamiento de las municiones, según reportaron medios estadounidenses este domingo.

Washington (United States), 27/05/2026.- US President Donald Trump speaks during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House, in Washington, DC, USA, 27 May 2026. Trump held the meeting with members of his Cabinet amid ongoing US-Iran negotiations. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

El jefe de la Casa Blanca escuchó las advertencias del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, quien avisó que aumentar las tensiones dejaría al Ejército estadounidense sin defensas como los interceptores de misiles, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

Las alertas, según CNN, también las compartió el vicepresidente J.D. Vance en la reunión con su gabinete que Trump convocó el viernes pasado, cuando el presidente expresó que analizaba un “ataque masivo” contra Irán y, al mismo tiempo, aseguró que funcionarios estadounidenses están negociando con los iraníes.

Esto se suma a una nota de Axios que señaló el sábado que el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes , tras casi dos semanas de agresiones diarias, para “dar mayor espacio a la diplomacia”.

Ante estos reportes, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, aseveró este domingo que “el presidente tiene todas las opciones sobre la mesa”, además de responder a cuestionamientos sobre el supuesto racionamiento en el Pentágono de las armas y equipo de defensa.

“El Ejército de EE.UU., y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria. Y solo tengo que decirles que las personas que están filtrando esta tontería merecen estar en la cárcel”, apuntó Waltz en NBC.