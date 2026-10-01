El oro está ganando la batalla financiera al dólar: cómo invertir desde Argentina

La senadora Patricia Bullrich apuntó al flanco de los resultados de las política económica del Gobierno y, ante los números de caída de la actividad en julio difundidos la semana pasada, dijo que “debe acelerarse, las reformas tienen que llegar a los consumidores y a las empresas”.

Cuando la consultaron en una conferencia de prensa su opinión sobre la situación de las empresas, dijo que había que acompañarlas para “nivelarlas para que puedan competir con las de Brasil, y de otros sitios”. “Hay que acompañarlas”, dijo la senadora.

Bullrich, quien viene marcando diferencias con la ejecución de diversas medidas, que comenzaron con sus señalamientos hacia el exjefe de Gabinete Manuel Adorni pero que llegaron días atrás al cuestionamiento al capítulo de los fondos para la discapacidad del Presupuesto, fue consultada acerca de su futuro político.

“Lo importante es mantener las reformas, acaban de elegirme senadora así que tengo seis años. Habrá que ver más adelante dónde me encuentra la defensa del modelo”, expresó la senadora cuando le preguntaron si desearía ser candidata a Presidenta.

La opinión de Bullrich acerca de la necesidad de acercar aceleradamente los efectos de las reformas al público y de las empresas aparenta contrastar con el mensaje que dejó ayer en Mar del Plata el presidente Javier Milei pidiendo paciencia.

Al respecto, cuando le preguntaron a la senadora, expresó que “todos los procesos de reformas estructurales toma su tiempo en concretarse, hay que esperar”, indicó.

También fue consultada acerca de si consideraba que el país estaría en una recesión, indicó que “habrá que ver qué dicen los técnicos; hay dos trimestres que ha retrocedido la actividad”.