En medio de la conmoción por el ataque ocurrido en un avión de Flydubai, que volaba rumbo a Israel, Emiratos Árabes Unidos abrió una investigación para esclarecer las circunstancias y los motivos del hecho.

El incidente ocurrió en la cabina de uno de sus aviones, en el que resultaron heridos tanto el piloto como el copiloto, y a raíz del cual la aeronave se desvió y aterrizó de emergencia en la ciudad saudí de Tabuk.

Según la agencia estatal de noticias emiratí, la pesquisa busca determinar “si el incidente estuvo vinculado a alguna actividad o propósito terrorista, o si implicó una planificación o dirección previa”. En la investigación colaboran países de toda la región.

La justicia emiratí tiene jurisdicción sobre el caso porque la aeronave está registrada en el país y vuela bajo su bandera. El comunicado oficial añade que la ley de Emiratos se aplica a los delitos cometidos a bordo, incluso si ocurren fuera del territorio nacional.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con Yaniv Hayun -pasajero del vuelo de FlyDubai-. Crédito: Reuters.

Quién es el copiloto y qué se sabe de sus motivos

Según relataron los pasajeros y afirman las autoridades israelíes, el copiloto apuñaló al piloto para intentar estrellar el avión. El capitán, herido, logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que los pasajeros y la tripulación de reserva redujeran al atacante.

Hasta el momento, los motivos del copiloto proveniente de Omán siguen sin conocerse . Un funcionario regional confirmó que el sospechoso está detenido y que las autoridades saudíes trabajan con varios países para tratar de determinarlo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el atacante era investigado en Arabia Saudita y que sería trasladado a Emiratos. En una entrevista con Fox News afirmó que “se radicalizó por el islam” y que le dijo a la tripulación: “Mátenme”. “Es evidente que pretendía suicidarse, estrellar el avión”, remarcó.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamó no obstante su extradición a Israel. “Cualquiera que haya planeado estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debe ser extraditado a Israel y pagar aquí el precio más alto”, aseveró.

Las primeras hipótesis: de terrorismo a trastorno mental

Un funcionario regional con información de la investigación, que habló bajo condición de anonimato, fue claro sobre el estado de las pesquisas: “Se están examinando todos los escenarios posibles, desde terrorismo hasta trastornos mentales. Por ahora no se descarta nada”.

Por su parte, Israel calificó el hecho como un “intento de ataque terrorista yihadista”, dirigido sobre todo contra Emiratos y los Acuerdos de Abraham, el pacto firmado en 2020 para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró ambiguo tras hablar con Netanyahu. Comentó que el copiloto podría ser “un terrorista o quizás un loco”, una definición que contrasta con la postura firme del gobierno israelí.

Consultado sobre una posible pista iraní, Netanyahu respondió que era demasiado pronto para afirmarlo. Aun así, prometió: “Descubriremos si este atacante tuvo cómplices y si Irán estuvo detrás. Creo que lo sabremos muy pronto”.

El piloto indio Smit Machchhar, a quien los líderes de Israel e India aclamaron como un héroe por salvar a los pasajeros tras ser apuñalado por un colega en el avión de Flydubai. Créditos: Reuters.

Cómo sigue la investigación

Según otro funcionario regional, investigadores de inteligencia y seguridad de Israel participan del interrogatorio del copiloto en Arabia Saudita. Emiratos, Estados Unidos y Omán también colaboran, aunque no se reveló el alcance de la participación israelí.

El fiscal general emiratí, citado por la agencia WAM, informó que el equipo de investigación trabaja junto a la Autoridad General de Aviación Civil y otros organismos. Su meta es establecer en qué medida el hecho pudo estar vinculado a una actividad o tentativa terrorista.

La aerolínea pidió que “se eviten las especulaciones prematuras” y subrayó que las razones del altercado entre los dos pilotos son, por ahora, “desconocidas”. La compañía suspendió sus vuelos con origen y destino en Israel mientras dure la investigación.