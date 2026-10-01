Javier Milei cerró este miércoles la primera jornada del 62° Coloquio de IDEA con un mensaje dirigido al empresariado. Desde París, donde participa de la Argentina Week, defendió el rumbo económico, pidió paciencia para consolidar el proceso de crecimiento y aseguró que la Argentina tiene condiciones para reducir significativamente el riesgo país si logra sostener el programa económico.

“Los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”, sostuvo el Presidente, quien volvió a plantear que el desafío es consolidar las reformas y evitar un regreso a políticas del pasado.

En ese marco, afirmó que, en condiciones normales, la Argentina debería exhibir un riesgo país de entre 100 y 200 puntos básicos y atribuyó la diferencia con los niveles actuales tanto a la incertidumbre política como al contexto financiero internacional.

El mensaje fue bien recibido entre los más de mil empresarios que participaron de la apertura del Coloquio. En los pasillos del Sheraton predominó el respaldo al programa económico y hubo coincidencias en que la estabilización, la baja de la inflación y las reformas avanzan en la dirección que el sector privado reclamaba desde hace años.

Detrás de ese apoyo -que se manifestó en más de tres aplausos del auditorio-, apareció una preocupación que se repitió en las conversaciones en el “lobby”. Varios ejecutivos coincidieron en que el propio oficialismo adelantó la campaña electoral lo que introduce incertidumbre política mucho antes del inicio del proceso electoral.

“El Gobierno, en su propia lógica, adelantó la campaña y eso embarra la cancha”, resumió el directivo de una compañía industrial. Otro ejecutivo agregó que el efecto ya comienza a reflejarse en el riesgo país, que volvió a ubicarse en torno a los 600 puntos, y que esa incertidumbre posterga decisiones de inversión que no forman parte de los grandes proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La lectura que predominó entre empresarios y consultores es que los proyectos mineros, energéticos y de infraestructura continúan avanzando porque responden a horizontes de inversión de décadas y cuentan con incentivos específicos.

Distinta es la situación de las inversiones industriales, comerciales y de servicios, de menor escala pero con impacto más inmediato sobre la actividad y el empleo, que hoy permanecen a la espera de una reducción del “ruido político” y financiero.

Riesgo político

Consciente de ese clima, Milei buscó transmitir un mensaje de continuidad. Sostuvo que el programa económico todavía atraviesa una etapa de consolidación y pidió al empresariado no perder de vista la meta de largo plazo.

“Los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”, insistió el Presidente, al recordar que las experiencias internacionales muestran que la estabilización no se consolida de un año para otro. En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantendrá el rumbo económico y sostuvo que el país ya comenzó a sentar las bases para un ciclo de expansión sostenido.

Argentina tiene condiciones espectaculares, pero en el medio está la máquina de impedir y un shock externo de magnitudes enormes", afirmó, en referencia tanto a la oposición como al escenario internacional marcado por las tasas de interés en Estados Unidos y la suba del precio del petróleo .

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En otro de los pasajes más políticos de su exposición, Milei volvió a plantear las próximas elecciones como una definición sobre el rumbo económico del país. “Los argentinos van a tener que elegir el sendero del crecimiento o volver al modelo del pasado”, afirmó.

Más adelante, consultado sobre el escenario electoral de 2027 donde hoy ganan participación el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la referente de izquierda Myriam Bregman, Milei respondió: “Mi único rival soy yo mismo”.

“Es insultante tener que debatir con un comunista”, agregó y cosechó aplausos del público empresario.

Cruce y polémica

La entrevista tuvo un momento de tensión cuando Milei cuestionó a periodistas de La Nación durante un intercambio con el moderador del panel, José Del Río, secretario general de Redacción del diario.

Al defender la marcha del programa económico, el Presidente sostuvo: “Es tanto el odio que tienen hacia mi persona. Usted tiene colegas que cuando sale un dato bueno se enojan o festejan los datos malos”. Luego aseguró que dos periodistas del medio “amenazaron” a los economistas Sebastián Galiani y Rafael Di Tella por expresar opiniones favorables al Gobierno.

Del Río evitó profundizar la discusión y respondió que el diario se había comunicado con ambos y que habían negado haber sido amenazados. “Pero no quiero irme por ahí”, señaló el periodista, en un intento por retomar el eje de la entrevista. Milei insistió: “¿Querés que diga los nombres de las periodistas?”, aunque finalmente el intercambio no escaló y la conversación volvió a centrarse en la economía.

Minutos después, el Presidente retomó su mensaje sobre el rumbo económico y defendió el proceso de desregulación; sostuvo que las 18.000 desregulaciones implementadas constituyen “un potenciador del crecimiento económico”.