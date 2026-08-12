El ex Mc Kinsey Ignacio Sagués, quien fuera Founder y CEO de Inviu, y luego pasara a ser VP de Chubb liderando lo digital, estrategia y transformación, pasó a ser el nuevo COO en Grupo ST, un grupo que busca seguir construyendo y potenciando el sistema financiero en Argentina.

En tanto, Andrés Nobile pasa de ser director del Grupo IEB a CEO de Adcap Asset Management.

Pases

En cuanto a Sagués, estará liderando las áreas comerciales, IT, operaciones y finanzas y administración de sus distintas compañías del vertical financiero, con el objetivo de acompañar su crecimiento, mejorar la integración entre ellas y avanzar hacia un funcionamiento cada vez más como plataforma, generando una propuesta de valor integral que nos permita llegar a más clientes con mejores productos y servicios.

El foco estará puesto en la ejecución, en fortalecer los equipos y en generar valor sostenible de largo plazo, sobre una base que ya tiene historia, escala y mucho por desarrollar. Quien era la CEO del Grupo, Isela Costantini, pasó a ser asesora estratégica.

De IEB a Adcap

En tanto, Adcap Grupo Financiero anuncia la incorporación de Andrés Nobile, CFA, como CEO de Adcap Asset Management, con el objetivo de fortalecer su unidad de gestión de activos y continuar ampliando su propuesta de valor para inversores institucionales, corporativos y de alto patrimonio.

Con más de 30 años de experiencia en el mercado de capitales, Nobile estará al frente de la estrategia de expansión de la compañía en este segmento. Nobile es un ejecutivo con más de 30 años de trayectoria en el mercado de capitales argentino.

Recientemente se desempeñó como Director del Grupo IEB, donde asumió diversas responsabilidades estratégicas.

Anteriormente formó parte de distintas compañías de gestión de activos, entre ellas MEGAQM, Toronto Trust —perteneciente al Grupo IRSA— y Citigroup, donde lideró organizaciones en distintos estadios de desarrollo y en contextos de alta exigencia regulatoria y macroeconómica.

Otros pases

Otro de los pases lo protagonizó Tomas Salmain, quien tras luego de 20 años en el Patagonia, donde llegó a ser Head de Portfolio Manager y luego gerente de la mesa de dinero, paso a ser el año pasado managing director de Bull Market, ahora ascendió a CEO de sus Fondos.

A Salmain lo reemplaza Carlos Borinelli como managing director de Bull, quien viene de ser Head Sales & Trading de Global Valores.

Por su partre, Emiliano Barbieri se queda en Miami, pero pasa de las oficinas de Mariva Capital Market, donde era managing director para Latam a las oficinas de Bull Market en Miami como managing director & Head of Global Sales & Trading, liderando las mesas de Miami, Nueva York, San Pablo y Buenos Aires.