Mientras millones de trabajadores en relación de dependencia esperan el cobro del aguinaldo de diciembre, quienes trabajan para empresas del exterior también suelen recibir un ingreso adicional de fin de año, aun cuando sus empleadores no tienen ninguna obligación legal de pagarlo.

Así lo revela un informe de Takenos elaborado a partir de los movimientos de trabajadores argentinos que cobran del exterior a través de su plataforma. Los datos muestran que cuatro de cada diez reciben en diciembre un ingreso extra y que, en la mediana de los casos, el monto total percibido ese mes equivale a 2,1 veces el de un período normal, es decir, prácticamente un sueldo adicional.

Ese ingreso extra suele destinarse a las vacaciones, los gastos de fin de año o el ahorro. Sin embargo, especialistas destacan que también puede ser una oportunidad para ordenar las cuentas y empezar a construir una estrategia de inversión de largo plazo.

Cuánto cobran de aguinaldo quienes trabajan para el exterior

A diferencia de los empleados en relación de dependencia en la Argentina, los freelancers, contractors y trabajadores independientes que prestan servicios para compañías extranjeras no tienen garantizado por ley el cobro de un aguinaldo. El pago depende de las condiciones acordadas con cada cliente o empleador.

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Aun así, los datos de Takenos muestran que el ingreso adicional de diciembre es frecuente entre los usuarios de la plataforma. El 40% de los trabajadores argentinos analizados recibió ese mes un monto al menos 25% superior a su promedio mensual del resto del año .

Entre quienes reciben ese extra, diciembre representa en la mediana 2,1 veces lo que cobran habitualmente. Además, un tercio cobró entre un 50% y un 100% más que en un mes normal, mientras que otro tercio registró ingresos que duplicaron o superaron sus ingresos habituales.

A diferencia del aguinaldo argentino, estos pagos no suelen concentrarse en una fecha específica. Por el contrario, se distribuyen a lo largo de diciembre, aunque tienen mayor presencia durante los primeros diez días del mes. En muchos casos, funcionan como un bono de cierre de año y no como una remuneración que se acredita en una fecha determinada.

El informe también identificó que un 13% de los usuarios recibe en diciembre un adelanto del sueldo de enero . Como consecuencia, sus ingresos se reducen significativamente durante el primer mes del año y recién recuperan los niveles habituales en febrero.

Por eso, quienes trabajan para el exterior deben analizar cuidadosamente el origen del dinero recibido antes de considerarlo una ganancia extra disponible para gastar o invertir.

En qué gastan el dinero extra

Los datos muestran que, en una primera instancia, la mayoría de los trabajadores remotos no consume inmediatamente ese ingreso adicional.

En un mes habitual, los retiros, las conversiones a pesos y los consumos representan el 94% del dinero que ingresa en las cuentas analizadas por Takenos. En diciembre, entre quienes reciben el pago adicional, esa proporción baja al 78%.

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La diferencia indica que una parte del ingreso queda disponible en la cuenta, en lugar de salir inmediatamente. En enero, en cambio, los egresos superan a los ingresos, en un período en el que muchos utilizan el dinero acumulado para afrontar los gastos de las vacaciones.

Los viajes al exterior son uno de los destinos que se destacan en el relevamiento. Entre quienes reciben el pago extra, el 11,8% viaja fuera del país entre diciembre y enero . Entre quienes no tienen ese ingreso adicional, la proporción es del 8,4%. Esto implica que la probabilidad de realizar un viaje internacional aumenta un 1,4 entre quienes cobran un “aguinaldo” de fin de año.

Cómo organizar el aguinaldo

Más allá de los gastos de las fiestas y las vacaciones, el ingreso adicional puede servir para invertir los ahorros. Pero antes de hacerlo, el primer paso es identificar qué parte del dinero está realmente disponible y qué compromisos deberán afrontarse en los próximos meses.

Federico Vaquer, gerente general de Finzo, plantea que la decisión no debería comenzar por la búsqueda de rentabilidad, sino por un diagnóstico de las finanzas personales. Si existen deudas pendientes, especialmente de tarjetas de crédito, descubiertos bancarios o préstamos personales con tasas elevadas, recomienda priorizar su cancelación.

“ El costo de financiar esos compromisos suele superar ampliamente el rendimiento que podríamos obtener de una inversión tradicional” , advierte.

El segundo paso es separar los gastos que ya tienen un destino. Las vacaciones, las fiestas, el comienzo del año escolar y otros compromisos previstos deben contemplarse antes de invertir. El dinero que se necesitará en el corto plazo debería mantenerse disponible, con prioridad en la liquidez por sobre el rendimiento.

En qué invertir el dinero extra

Una vez cubiertas las obligaciones y los gastos previstos, llega el momento de evaluar el excedente disponible.

Según Vaquer, la decisión debe tomarse considerando tres variables centrales: el objetivo de la inversión, el horizonte temporal y el nivel de riesgo que cada persona está dispuesta a asumir.

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Para quienes necesitan el dinero a corto plazo, alternativas como las cauciones bursátiles y los fondos comunes de inversión money market o de renta fija de corto plazo pueden resultar herramientas adecuadas para preservar liquidez sin mantener el dinero inmovilizado.

Para quienes tienen un horizonte de inversión más largo y pueden tolerar fluctuaciones en el valor de sus activos, existen alternativas de renta fija y variable. Entre ellas, Vaquer destaca los bonos soberanos en dólares y los Cedears, aunque advierte que cada instrumento implica riesgos diferentes.

Dentro de la renta fija, los bonos soberanos permiten obtener exposición a la deuda argentina. Como referencia, el especialista señala que a mediados de noviembre el AO27 presentaba una tasa interna de retorno (TIR) cercana al 4%, mientras que los títulos con vencimientos en 2028 (AO28) y 2029 (AO29) ofrecían rendimientos aproximados del 16% y el 17%, respectivamente.

“La diferencia refleja cómo el mercado incorpora distintos niveles de incertidumbre según el momento en que vence cada instrumento”, explica.

Los bonos que vencen después del cambio de gobierno previsto para diciembre de 2027 ofrecen tasas más elevadas, pero también incorporan una mayor incertidumbre sobre la capacidad de pago futura del país.

Por eso, una tasa más alta no implica necesariamente una inversión más conveniente. El rendimiento potencial debe analizarse junto con el riesgo de incumplimiento, el plazo y la posibilidad de necesitar el dinero antes del vencimiento.

Otra opción para diversificar son los Cedears. Estos instrumentos permiten invertir desde el mercado local en activos vinculados a compañías que cotizan en el exterior, sin necesidad de abrir una cuenta directamente en otro país.

Dentro de ese universo, Vaquer menciona las empresas de bajo beta, es decir, aquellas cuyas acciones tuvieron históricamente movimientos menos pronunciados que los del mercado en general.

Estas compañías suelen encontrarse en sectores como consumo masivo, salud y servicios públicos, actividades cuya demanda se mantiene relativamente estable más allá del contexto económico.

Sin embargo, esa característica no elimina el riesgo de pérdida ni la exposición a las variaciones del mercado estadounidense y del tipo de cambio.