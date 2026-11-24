"El Gobierno se olvidó que hay dos cámaras. Milei no tiene práctica en rosquear y gestionar., señaló Malamud.

El analista político Andrés Malamud lanzó una advertencia directa sobre el futuro electoral del gobierno de Javier Milei.

“Si se vota dentro de un año con esta recesión, el gobierno pierde”, planteó en una entrevista con Economía de Quincho, en Youtube. Además, fijó un umbral: “Con 13 meses de recesión, ningún gobierno gana”.

El especialista sostuvo que la oposición carece de una propuesta. “Enfrente sigue sin haber nada, pero alguien tiene que ganar”, advirtió de cara a 2027.

Consultado sobre una aparente contradicción entre la economía entra en recesión y el aumento del índice de confianza en el gobierno de la Universidad Di Tella, Malamud ofreció dos explicaciones.

La primera apuntó al contexto internacional: “Muchas veces Argentina se hundía mientras el resto del mundo florecía, y hoy no vemos eso”. Según el politólogo, “en el resto del mundo pierden todos los gobiernos”.

La segunda, a la política local. “Lo que vemos en nuestro propio país es que enfrente no hay nada”, afirmó. En este sentido, precisó que buena parte de la opinión pública percibe que “las alternativas no son mejores”.

El analista vinculó ese fenómeno con la resistencia de los “núcleos duros” partidarios en Brasil, Chile y España. Citó a Gabriel Boric, que “nunca bajó del 30%”, y a Pedro Sánchez, a quien algunas encuestas todavía ubican como primera minoría.

“Los partidos aprendieron, los líderes aprendieron y resisten con su núcleo duro”, resumió.

La bomba política de Malamud de cara a las elecciones 2027: “Con esta recesión, el Gobierno pierde”

La competencia de Milei de cara a 2027

Malamud planteó que el peronismo conserva “arriba del 30%” de intención de voto, aunque cayó en las últimas seis elecciones. Así, recordó que Sergio Massa obtuvo el 37% en la primera vuelta y llegó al 44% en el balotaje.

“Hay cerca de dos tercios de los argentinos que no quieren volver al pasado. Y hay cerca de dos tercios de los argentinos que no soportan el presente”, señaló.

De esa superposición surgió, según Malamud, que existe “un tercio que no soporta ni el pasado ni el presente”. “Morirían por un futuro”, resumió.

Malamud descartó la irrupción de un outsider de último momento: “Es muy difícil que aparezca un loco en el año electoral. Los locos aparecen antes”. Según explicó, se los detecta porque la gente “los para en la calle para sacarse selfies”, como ocurrió con Milei.

La economía, la mejor política

Para Malamud, el destino del oficialismo depende de la actividad. “Hoy todavía el gobierno gana; hoy, con un semestre de recesión”, señaló. “Por eso la mejor política es la económica”, agregó.

El analista describió la lectura opositora: el peronismo, los industriales y los comerciantes creen que “no va a haber reactivación”. De allí surge la estrategia de “poner a cualquiera”. “Y está lleno de gente que quiere ser ese cualquiera”, afirmó.

Por ese motivo, anticipó que “es probable que sea encarnizada la disputa que viene en la oposición”. “Simplemente, si hay recesión continuada, se disuelve el gobierno”, argumentó.

La economía, la mejor política, según Malamud Fuente: X07185 Oscar Gonzalez

El impacto de las elecciones en Brasil y Estados Unidos

Consultado sobre el impacto de las elecciones en Estados Unidos, Israel y Brasil, donde perdieron “claros aliados de Milei”, Malamud recordó que la devaluación brasileña de enero de 1999 fue “el tiro de gracia” para la Convertibilidad.

“Se está produciendo una devaluación en Brasil. Ahora también. Si no hacemos nada, nos lleva puestos”, advirtió. En esta línea, dijo que si no se corrige el tipo de cambio “estamos en problemas”.

Respecto a Estados Unidos, descartó la posiblidad de “otro rescate”. “Si hay una corrida en Argentina, esta vez es difícil que nos salven”, consideró.