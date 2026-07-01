Tres errores que te hacen perder poder adquisitivo del aguinaldo
El aguinaldo representa una oportunidad para ordenar las finanzas personales, pero también puede convertirse en un ingreso desaprovechado si se toman malas decisiones. En diálogo con El Cronista, especialistas explican cuáles son los errores más comunes y cómo aprovechar el SAC al máximo.
Petrobras desplazó a Mercado Libre como la compañía latinoamericana de mayor valor bursátil tras un fuerte repunte de sus acciones. En diálogo con El Cronista, analistas explican por qué el mercado volvió a privilegiar empresas con fuerte generación de caja y qué perspectivas tiene cada una hacia adelante.