Los préstamos para la vivienda crecieron 75%, al pasar de un stock de u$s 336 millones en marzo del año pasado a u$s 587 millones en marzo pasado, de acuerdo a datos del Banco Central. Lo cierto es que la baja del scoring crediticio que acaba de disponer el Banco Nación, sumado a la baja de tasas, permite que más gente califique ahora que antes no lo hacía. El Banco Ciudad, por ejemplo, ya recibió 6500 interesados desde el lanzamiento de sus créditos UVA subsidiados para la clase media, hace casi un mes. “Todo hace suponer que marzo habrá tenido una suba en hipotecas respecto a los primeros meses del año: hubo más consultas, más relevamientos”. “Falta un poco más de inyección para tener niveles de crédito del año pasado, sobre todo mayo-octubre, pero lo importante es que no se frenó como muchos vaticinaban”, advierte Magdalena Tato, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien para Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, es precipitado aun sacar conclusiones, señala que las últimas semanas mejoró la cantidad de pedidos de créditos. “Seguramente los próximos meses se va a estabilizar entre el 16 y el 18% de las operaciones de venta a partir de una hipoteca. Enero y febrero son meses malos para las ventas, la gente está de vacaciones, en otra, pero ahora empieza la temporada alta del mercado inmobiliario luego del receso de verano”. Oscar Puebla, director de Puebla Inmobiliaria, coincide en que la demanda ya muestra señales claras de reactivación: “El regreso de los créditos hipotecarios, con impulso desde el Banco Nación y ahora también del Banco Ciudad, empieza a mover el mercado”. “El foco está puesto en que se flexibilicen los criterios de scoring, una condición clave para ampliar el acceso. En ese escenario, el segmento que concentra mayor interés es el de propiedades por debajo de los u$s 100.000, que hoy lideran la demanda”, agrega. Adriana Marinelli, especialista en mercado de capitales, precisa que, para un préstamo de u$d 100.000, el ingreso mínimo requerido es de $ 2,5 millones, con una cuota inicial de $ 620.000 con UVA al 6%, acreditando el sueldo en el Nación. “El Banco se fija tu situación en el BCRA que no seas deudor o tengas interdicción y además tu situación actual de otras deudas con entidades financieras (préstamos, tarjetas de crédito) que obviamente restan de tu capacidad prestable”, detalla. Otro factor a tener en cuenta es el tiempo entre el preaprobado y cuando se escritura la propiedad: “Entre esas dos fechas el dólar puede cambiar de valor y yo estoy pidiendo un préstamo en pesos, en definitiva, lo ideal es prever un colchón de otro 10% en pesos para que no se caiga la operación”, sugiere. “La idea hacia adelante es securitizar la cartera de préstamos hipotecarios para hacerse de liquidez. Como tienen estructura homogénea es una clase de activos más secutirizable. Y tiene sentido, sino te cargas la hoja de balance con cuentas a cobrar a 30 años". “Hacer algo así como lo fueron las cédulas hipotecarias, donde el subyacente son los créditos hipotecarios, de modo de cambiar activo no corriente por cash”, revelan en el ambiente financiero, bajo la condición del estricto off the record.