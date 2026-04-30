Este jueves serán las elecciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde el oficialismo liderado por el actual presidente, Adelmo Gabbi, buscará la reelección. Mientras la lista opositora es liderada por Jorge Collazo, quien fuera su vicepresidente segundo. Lo cierto es que la votación renueva un tercio del Consejo, pero el presidente y las autoridades de mesa se eligen la semana que viene en la reunión de Consejo, donde el oficialismo tiene los dos tercios. Por lo tanto, aunque la lista opositora sea la eventual ganadora, Gabbi será reelegido presidente. De todas formas, en las mesas descuentan que el oficialismo se impondrá en las elecciones, y que la lista opositora se presenta, en principio, para medirse y posicionarse de cara al año próximo, cuando Gabbi deba descansar por un año. Para 2027 quien también se postuló para presidir la Bolsa es el ex legislador porteño y titular de Bull Market Broker, Ramiro Marra. En los últimos años participaron en la asamblea unos 300 o 400 socios, pero con lista única, ahora se espera mayor convocatoria. Gabbi remarca que la Bolsa tiene hoy una posición política, tanto dentro del Grupo de los 6 como del CICyP, donde ahora le tocará a la Bolsa elegir a su próximo presidente. “Yo le pediría a Dios una muerte tranquila, y si puede ser en mi casa, que es la Bolsa, con la Bolsa subiendo”, concluye. Sobre la actualidad financiera, ve al Gobierno en el rumbo correcto, y se alegra por el acuerdo con el Banco Mundial, al no ser deuda nueva, sino cash para poder cancelar deuda vieja a una mejor tasa. La clave, a su juicio, es seguir con el superávit fiscal. “Yo había vivido el noventa y pico por ciento de mi vida con déficit fiscal. Lo primordial es seguir con la quita de subsidios, porque quien los terminaba pagando era el más pobre, que no usaba el gas porque tenía que comprar una garrafa”. Dice que, a diferencia de Caputo, él no compra ropa en el exterior, sino que lo hace en la Argentina, “mis trajes, mis zapatos, mis medias y hasta mis calzoncillos me los compro acá, pero yo sé comprar, me visto en González, pero voy a la fábrica, y no me hago los trajes a medida porque son muy caros”. “Yo no cobro sueldo ni tengo tarjeta corporativa de la Bolsa, pago cash, y eso que la BCBA es la institución civil más rica de la Argentina, al tener el 30% de Byma, son u$s 500 millones”.