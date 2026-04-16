“Alternancia en los cargos 20 años es inédito y perjudicial. Basta de Consejeros testimoniales. Algunos no se han presentado nunca o sólo alguna vez”, dispara Jorge Collazo, ex mano derecha de Adelmo Gabbi, que ahora acaba de presentar la lista para disputarle la presidencia. “El 25% de los socios no pueden votar ni ser votados, ya que se requiere de ocho años de espera. En nuestra actividad el promedio de los integrantes es de entre 30 y 35 años. En la Bolsa casi no hay socios que puedan votar menores a 40 años”, advierte el dueño de Intervalores. En su lista figura su socio en la sociedad de bolsa, Federico Desprats, quien a su vez es director de los posgrados en Finanzas de la UCA; José Dapena, director del departamento de Finanzas del CEMA; y Jacquie Maubré, quien había sido CEO de los fondos de Cohen y luego presidenta de BNP Paribas Asset Management. También el ex juez en la provincia de Buenos Aires y actual rector de la UMSA Eduardo Sisco; Mario Benracerraf, Coordinador de Física de la Universidad Nacional de Moreno; y Ariel Mas, profesor titular en la UBA. Entre los brokers de la lista figuran Mariano Battaglia, Gustavo Cucchiara, Alejandro Billone, Adalberto Donadio, Marcelo Rey, Luis Rosa, Antonio Babacic, Leonardo Grandinetti, Lucas Agrelo, Luis Albarez Nani, Bruno Cimielli, Jorge Cozzani y Andrea Cirilo. Dentro del rubro de inteligencia artificial e innovación tecnológica se encuentran Silvio Pugliese, especialista en Tokenización e Infraestructura Blockchain. La lista propone la actualización y creación de nuevos recursos, como tokenización e inteligencia artificial, ya que se quejan que “hace más de 40 años que se dictan los mismos cursos”. A su vez, desean crear un canal de streaming con programas diarios. “Nuestra lista esta compuesta de prestigiosos académicos, reconocidos idóneos del mercado e importantes profesionales de las distintas actividades apartados de toda actividad política, no tuvieron cargos en ningún gobierno. Buscan aconsejar a la institución con sus propias opiniones, marcar agenda, presentar trabajos de la actividad periódicamente. Lo importante es la institución BCBA, no sus directivos”, concluye Collazo.