Adelmo Gabbi ganó con el 75% de los votos las elecciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el consejo que se hará la semana que viene lo consagrará nuevamente como presidente. La lista opositora, encabezada por Jorge Collazo, ex vicepresidente segundo de Gabbi, obtuvo el 25%, en una votación con 600 socios, el doble de lo habitual, cuando hay lista única, con Gabbi sin oposición. La idea de Collazo era ir preparando el terreno para el año que viene, cuando Gabbi deba descansar un año, aunque él haya anticipado en declaraciones a este diario que éste será su último año como presidente, y luego se dedicará de lleno a su rol de inversor bursátil, en su oficina del tercer piso del edificio de la Bolsa, en la calle 25 de Mayo. El otro candidato para presidir la Bolsa el año que viene es el ex legislador porteño y dueño de Bull Market, Ramiro Marra. En cuanto a Collazo, es el dueño de Intervalores, una de las sociedades de bolsa con las que opera Gabbi, ya que hay un broker ahí con el cual Adelmo opera desde hace varios años. En la lista opositora figuraba su socio en la sociedad de bolsa, Federico Desprats, quien a su vez es director de los posgrados en Finanzas de la UCA; José Dapena, director del departamento de Finanzas del CEMA; y Jacquie Maubré, quien había sido CEO de los fondos de Cohen y luego presidenta de BNP Paribas Asset Management. También el ex juez en la provincia de Buenos Aires y actual rector de la UMSA Eduardo Sisco; Mario Benracerraf, coordinador de Física de la Universidad Nacional de Moreno; y Ariel Mas, profesor titular en la UBA. “Alternar en los cargos cada 20 años es inédito y perjudicial. Basta de Consejeros testimoniales. Algunos no se han presentado nunca o sólo alguna vez”, era el lema de la oposición. En la lista oficialista figuraron Martín Tapia, hijo de Eduardo, quien trabaja con su padre en Latin Securities, Carlos Areco, presidente de la Bolsa de Bahía Blanca, Carlos Molina, presidente de Mayoral Casa de Bolsa, Héctor Scacerra, titular de Arpenta; y Enrique Antonini, director de Cresud y de Mariva, a quien ve con buenos ojos como un futuro presidente de la institución, una vez que él ya no esté. “Pero no me parece democrático preparar al próximo presidente poniéndolo hoy en un puesto debajo de mí, los socios lo decidirán”.