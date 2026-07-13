El economista Pedro Siaba Serrate, director de Research de PPI, compartió un análisis detallado sobre el mercado local en El Cronista Stream, donde se refirió a la estrategia de inversión con bonos, destacó el potencial del sector energético y recomendó una compañía clave.

En diálogo con Pulso Financiero, Siaba Serrate analizó el actual escenario de los activos argentinos y destacó que, tras la asunción de Javier Milei, se impuso una lógica de “ver para creer”. Para el experto, el mercado hoy exige resultados concretos antes de “otorgar el beneficio de la duda” al programa económico.

Ante la consulta sobre qué hacer con la renta de los bonos GD30 y GD35, el experto fue tajante: “Hay que reinvertir en bonos". Esto se debe a que, según Siaba Serrate, el nivel de riesgo país todavía tiene margen para comprimir hacia los 300 puntos.

Según sus cálculos, los activos soberanos todavía tienen recorrido para ofrecer ganancias atractivas en el mediano plazo. “Todavía tienen para dar retornos totales de acá a un año de entre 14% hasta incluso un 20%“, señaló.

En ese sentido, consideró que el “downside” o riesgo de caída es ahora más significativo porque las paridades recuperaron terreno. Por ello, aconsejó que las decisiones de inversión se realicen con “mayor cautela y prudencia”.

Por otro lado, Siaba Serrate destacó que el país atraviesa un gran momento en materia energética, impulsadas por la producción de petróleo que alcanzó los 896.000 barriles diarios.

En ese contexto, reveló un ajuste importante en la estrategia de posicionamiento de carteras de PPI. Anteriormente, PPI mantenía una apuesta muy fuerte por el sector bancario. Sin embargo, a partir de julio, decidieron revertir esa tendencia y buscar mayor exposición en la energía.

Dentro de ese nuevo esquema, resaltó que YPF volvió a ser parte de la “lista de convocados” para el portafolio recomendado. “Si uno piensa hacia adelante que este pequeño rebrote de la crisis de la energía es algo de corta duración, yo prefiero estar expuesto a YPF“, remarcó.