Agosto llega a su fin y fue uno de los meses más débiles del año para los activos argentinos. El S&P Merval acumuló una pérdida mensual cercana al 10% en pesos y medido en dólares, el retroceso rondó el 10,7%. El riesgo país, en tanto, se ubica en 512 puntos básicos y acumuló un incremento mayor al 20% frente al cierre de julio.

Las acciones bancarias fueron las más golpeadas durante agosto, con retrocesos de entre 12% y 17,5% para BBVA Argentina, Banco Macro, Supervielle y Grupo Financiero Galicia. Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, el castigo respondió sobre todo a los balances del segundo trimestre y al deterioro del crédito.

“La temporada de balances confirmó nuevos récords de mora, con Galicia mostrando un 8,2% de cartera irregular”, explicó. Señaló que el mercado dejó en segundo plano los resultados positivos de algunas entidades. Banco Macro, por ejemplo, presentó ganancias, pero sus acciones no lograron escapar a la tendencia bajista.

Desde Balanz coincidieron en que el sector bancario fue el principal lastre para la Bolsa durante agosto. Matías Migliore, team leader de la Mesa IFA de la compañía, sostuvo que las acciones atravesaron un mes débil, “principalmente por el sector bancario, golpeado por la mora”.

Las empresas reguladas también se ubicaron entre las grandes perdedoras. Edenor registró una caída. Lazzati atribuyó el retroceso a la incertidumbre sobre el marco tarifario y regulatorio que podría regir después de las elecciones de 2027. Esa duda comenzó a incorporarse a los precios antes de lo esperado.

Ganadoras relativas. las petroleras

Dentro de un mes dominado por las pérdidas, las petroleras y exportadoras fueron las ganadoras relativas. Desde Balanz observan valor en Vista, Pampa Energía, Central Puerto, Adecoagro, Corporación América y Ternium Argentina.

El especialista Gastón Lentini también destacó las perspectivas de YPF. Según explicó, el balance de la petrolera respondió a la reducción de costos, la expansión de su actividad y acuerdos internacionales para obtener capital. “El balance de YPF es récord porque la empresa sigue bajando costos y hace grandes acuerdos internacionales para conseguir capital y crecer”, afirmó.

Entre las alternativas para los ahorristas, el plazo fijo UVA quedó también entre los ganadores. Su rendimiento se benefició de la inercia que dejaron los registros de inflación más elevados de los meses anteriores.

Los bonos pedieron

Los bonos soberanos también fueron grandes perdedores de agosto. Según datos de Insider Finance, los títulos del tramo largo cayeron 4,5% en promedio, mientras los vencimientos medios retrocedieron entre 2% y 4%.

Lazzati explicó que los bonos emitidos bajo legislación de Nueva York cayeron menos que aquellos sujetos a ley argentina. “El mercado le sigue poniendo precio a la protección jurídica en un año en el que la palabra ‘reestructuración’ empieza a rondar de nuevo, aunque sea de lejos”, advirtió.

Desde Balanz señalaron que la deuda argentina se mostró débil incluso durante las jornadas en las que mejoró el clima internacional. Los títulos soberanos quedaron desacoplados de otros bonos emergentes y continuaron ofrecidos. La presión también alcanzó a la curva en pesos. El aumento de los rendimientos llevó al Tesoro a concentrar la última licitación del mes en instrumentos con vencimientos en 2026 y 2027 y a suspender su intento de extender plazos más allá del actual mandato.

Plazp fijo UVA

“El UVA es el único plazo fijo que viene mostrando un resultado positivo frente a la inflación, principalmente por la inercia de los registros más altos de los meses previos”, explicó el economista Federico Glustein. Sin embargo, advirtió que, si continúa la desaceleración, podrían ganar atractivo otras alternativas, como las cauciones y las letras, que ofrecen tasas superiores a la inflación esperada.

Para Lentini, tanto los bonos como las acciones locales comenzaron a incorporar antes de lo previsto la incertidumbre vinculada con las elecciones de 2027. En ese escenario, la evolución de la deuda soberana continuará atada al riesgo país. Agosto dejó pocos ganadores y pérdidas extendidas entre acciones y bonos. La fortaleza relativa de petroleras y exportadoras contrastó con el derrumbe de los bancos.