El dólar subió casi 2% mensual: ¿presión dolarizadora o movimiento habitual de fin de mes?
El dólar mayorista acumula una suba de 1,8% en agosto y la demanda de cobertura gana presencia. El mercado debate si existe una incipiente presión dolarizadora o si se trata de un ajuste habitual de fin de mes.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 28 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.