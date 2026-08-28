Es oficial | Brasil, Uruguay y Chile niegan el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte

Brasil, Uruguay y Chile mantienen controles sobre la vigencia del pasaporte y un documento vencido o que no cumpla con las condiciones exigidas puede convertirse en un obstáculo para ingresar al país.

Antes de viajar, es fundamental revisar la fecha de vencimiento y los requisitos correspondientes.

Tener un pasaporte en mano no siempre alcanza para cruzar una frontera. Las autoridades migratorias pueden exigir que el documento se encuentre vigente, en buen estado y con un período mínimo de validez, dependiendo del destino, la nacionalidad del pasajero y el motivo del viaje.

Pasaporte vigente: el requisito que puede definir el ingreso

La fecha de vencimiento del pasaporte es uno de los primeros datos que debe comprobar un viajero antes de salir del país.

Si el documento deja de ser válido durante el período exigido para el viaje, las autoridades pueden impedir el ingreso.

En Brasil, el Ministerio de Relaciones Exteriores establece que los pasaportes extranjeros deben estar vigentes al momento de ingresar y permanecer válidos durante toda la estadía, hasta la fecha prevista de salida.

Esto significa que no alcanza con que el documento todavía no esté formalmente vencido: el viajero debe comprobar que su vigencia cubra correctamente todo el período de permanencia previsto.

Uruguay exige revisar la vigencia antes de viajar

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Uruguay también recomienda verificar con anticipación las condiciones del documento de viaje. La Cancillería uruguaya señala que los requisitos pueden variar según el destino y que, en muchos casos, los países establecen una vigencia mínima de seis meses para los pasaportes.

Además, existen requisitos específicos según la nacionalidad. Por ejemplo, la información oficial para ciudadanos colombianos establece que el pasaporte debe estar vigente, en buen estado y con un mínimo de seis meses de validez para ingresar a Uruguay.

Chile también controla la validez del documento

En Chile, las autoridades consulares recomiendan revisar la vigencia del documento de viaje antes de emprender el traslado. El Consulado de Chile advierte que numerosos países exigen que el pasaporte tenga varios meses de validez adicionales a la fecha del viaje.

Para los ciudadanos chilenos que regresan al país, el Consulado señala que deben portar una cédula o pasaporte chileno vigente y en condiciones normales no deberían tener inconvenientes para ingresar.

Para los extranjeros, las condiciones pueden depender de la nacionalidad y del permiso migratorio correspondiente.

Cómo evitar problemas con el pasaporte antes de viajar

Para evitar contratiempos, los viajeros deberían revisar estos puntos antes de salir:

Fecha de vencimiento: comprobar cuánto tiempo de vigencia queda.

Estado del documento: verificar que las páginas y datos sean legibles y estén en buenas condiciones.

Requisitos del país de destino: consultar las exigencias específicas según la nacionalidad.

Escalas: revisar también los requisitos de los países donde se realizará una conexión.

Renovación: si la vigencia es insuficiente, iniciar el trámite con anticipación.

La recomendación adquiere especial importancia para quienes tienen vuelos internacionales próximos. Una renovación realizada a último momento puede generar demoras y poner en riesgo un viaje ya planificado.