El destino de Argentina que quedó entre los 10 mejores lugares para viajar en 2026. Fuente archivo.

Mendoza volvió a quedar en el centro de la escena turística internacional. La provincia argentina fue incluida entre los 10 destinos más destacados del mundo para visitar en 2026, según la selección elaborada por Time Out, que reúne lugares de diferentes regiones del planeta.

El reconocimiento pone el foco en la variedad de propuestas que ofrece Mendoza. Sus paisajes cordilleranos, la tradición vitivinícola, la gastronomía y las actividades vinculadas con la naturaleza conforman una oferta que logró captar la atención de viajeros de distintos países.

Mendoza, entre los mejores destinos del mundo para viajar en 2026. Mendoza Turismo.

Mendoza, entre viñedos y montañas

El vino es uno de los grandes protagonistas de la propuesta turística mendocina. La provincia es reconocida internacionalmente por sus bodegas y por regiones vitivinícolas como Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú, donde los visitantes pueden conocer los procesos de elaboración, realizar degustaciones y disfrutar de propuestas gastronómicas.

La experiencia no se limita al vino. Muchas bodegas combinan sus recorridos con restaurantes, espacios arquitectónicos y actividades culturales, generando propuestas pensadas para quienes buscan conocer la identidad de la provincia a través de sus sabores y paisajes.

A pocos kilómetros, la cordillera de los Andes ofrece otro de los grandes atractivos de Mendoza. Sus montañas, senderos y áreas naturales permiten realizar actividades al aire libre en diferentes momentos del año, desde caminatas y cabalgatas hasta propuestas más vinculadas con la aventura.

Mendoza, entre viñedos y montañas.

Una provincia con propuestas para todo el año

La diversidad es uno de los principales puntos fuertes de Mendoza. Además del enoturismo, los visitantes pueden elegir entre experiencias gastronómicas, actividades de aventura, turismo de bienestar y alternativas relacionadas con la naturaleza.

El Aconcagua, considerado el pico más alto de América, es uno de los grandes símbolos de la provincia. Junto con los centros de montaña, las reservas naturales y los distintos circuitos cordilleranos, forma parte de una oferta especialmente atractiva para quienes buscan trekking, paisajes y actividades de montaña.

El descanso también ocupa un lugar importante. Cacheuta y Potrerillos concentran distintas propuestas relacionadas con el bienestar, entre ellas termas, spa y espacios destinados a relajarse en contacto con la naturaleza.

Mendoza, entre los mejores destinos del mundo para viajar en 2026. Mendoza Turismo.

Gastronomía y experiencias de alto nivel

La cocina mendocina representa otro de los motivos por los que la provincia gana protagonismo entre los viajeros. Los productos regionales tienen un papel central en una escena gastronómica que combina recetas tradicionales con propuestas contemporáneas.

El vínculo entre gastronomía y vitivinicultura es uno de sus principales diferenciales. Restaurantes y bodegas ofrecen experiencias en las que los platos se complementan con vinos producidos en distintas zonas de Mendoza.

A esto se suma el crecimiento del turismo de reuniones. La provincia se convirtió en una alternativa para la realización de congresos, encuentros empresariales, eventos institucionales y celebraciones sociales, tanto para visitantes argentinos como extranjeros.

Qué ofrece Mendoza más allá de la montaña

La ciudad de Mendoza también forma parte del atractivo turístico de la provincia. Sus espacios verdes, plazas, calles arboladas, museos, teatros y propuestas culturales permiten complementar las actividades de naturaleza con recorridos urbanos.

Durante el año, además, se desarrollan distintos eventos deportivos, culturales y festivales que amplían las opciones para quienes visitan la capital provincial.

La conectividad y la infraestructura turística completan una propuesta que incluye diferentes tipos de alojamiento, servicios para visitantes y alternativas de transporte tanto por vía terrestre como aérea.

El reconocimiento internacional refleja así una característica central de Mendoza: no depende de una única atracción para atraer turistas. La combinación de vino, gastronomía, montaña, aventura, bienestar y cultura le permite ofrecer experiencias diferentes según la época del año y el perfil de cada viajero.

Con esta presencia entre los destinos destacados a nivel mundial, la provincia vuelve a reforzar su lugar como uno de los grandes referentes turísticos de Argentina y como una alternativa cada vez más buscada por quienes llegan desde el exterior.