Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este domingo, 30 de agosto de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las valores de mercado de los principales criptoactivos:

En la actualidad, el Bitcoin se cotiza a 78,171.94 dólares, lo que representa un ligero incremento del 0.76% en las últimas 24 horas. Esta estabilidad en su precio refleja confianza en el activo, mientras que su valor en pesos argentinos alcanza los 125,481,598.09, lo que lo posiciona como un referente en el mercado de criptomonedas en el país.

Por otro lado, Ethereum muestra un precio de 2,460.59 dólares, con un aumento del 1.01% en las últimas 24 horas. Su cotización en pesos argentinos es de 3,949,739.07, lo que demuestra un interés creciente en esta criptomoneda, que sigue ganando terreno como una alternativa atractiva de inversión.