Rociar vinagre en el parabrisas del auto por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

El vinagre es uno de los productos caseros que usan cada vez más conductores para mantener el auto limpio y en buen estado.

Gracias a sus propiedades, puede utilizarse de distintas maneras sobre los vidrios del vehículo y resultar útil frente a algunos inconvenientes cotidianos.

Cómo usar vinagre para limpiar y desengrasar los vidrios del auto

El vinagre blanco destilado tiene ácido acético, que ayuda a remover determinados residuos y facilita la limpieza de la superficie.

Por eso, puede servir para eliminar restos de insectos, excremento de aves, savia de árboles y manchas de agua dura provocadas por los minerales que quedan adheridos al vidrio.

Para aplicarlo, se recomienda diluir partes iguales de vinagre y agua y utilizar un paño de microfibra. Es importante evitar el contacto prolongado con gomas, plásticos y pintura, ya que la acidez podría afectar algunos materiales con el uso frecuente.

Otros usos cotidianos del vinagre en el parabrisas

Otro de los usos más difundidos del vinagre es como método casero para retrasar la formación de escarcha durante las mañanas de bajas temperaturas.

El ácido cético puede reducir el punto de congelación del agua cuando se mezcla con ella y puede evitar que se forme hielo en el parabrisas.

Este método debe considerarse un truco casero improvisado, de eficacia, y no un reemplazo de los productos específicos para eliminar el hielo del vehículo.

Otros trucos caseros para evitar la escarcha en los vidrios del auto

Además del vinagre, circulan otros consejos como frotar una papa o una cebolla sobre el parabrisas para prevenir la formación de escarcha.

El vinagre puede ser una opción práctica para limpiar determinados residuos de los vidrios, pero su capacidad para prevenir el hielo debe tomarse como la única alternativa.