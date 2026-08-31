La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este lunes, 31 de agosto de 2026 es de 25,15 euros y documentan un total de 331.487 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,44%.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo alcista: 6 subidas y 4 caídas, con correcciones intermedias y un cierre con dos avances consecutivos, lo que apunta a impulso comprador a corto plazo pese a la volatilidad.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica del BBVA en la última semana ha sido del 18.36%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual de 29.04%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones normales en el mercado, el comportamiento del BBVA es mucho más estable en el último año. La cifra de la última semana sugiere una menor variación en comparación con el comportamiento más inestable del pasado.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,15 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca universal, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca banca minorista, comercial y corporativa, además de gestión de activos y banca de inversión. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y es referente en banca digital y sostenibilidad.

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