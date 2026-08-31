Personas y empresas pueden solicitar devoluciones de saldos a favor ante la DIAN bajo ciertos requisitos.

Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 31 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.199,98 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del dólar aumentó 4.45%, pero en el último año registra una disminución de 16.19%, lo que sugiere un repunte reciente en una tendencia anual bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.57%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.57%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos 10 días, el dólar mostró una clara tendencia alcista, con ocho avances y dos retrocesos, incluida una racha de siete alzas consecutivas en la parte media; terminó por encima del nivel inicial pese a caídas al comienzo y al cierre.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: