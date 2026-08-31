En la apertura de mercados de este lunes, 31 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 12,74 euros y registran un volumen de 414945 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,22% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco Santander cayó tres días, repuntó dos, alternó descensos y subidas y cerró con dos alzas; balance de 10 días mixto y casi neutro, con leve impulso final.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 16.77%, mientras que su volatilidad anual es del 29.77%. Dado que el 16.77% es menor que el 29.77%, esto indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su rendimiento a lo largo del último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor previsibilidad en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que corresponde al fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Santander (Cantabria) y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid); opera como banco universal en Europa y América. Se dedica a la intermediación financiera y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros e inversión.

Su línea de negocio se organiza en banca minorista y de empresas, financiación al consumo (Santander Consumer), banca corporativa y de inversión (Santander CIB), gestión de patrimonio y pagos (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker: SAN), cuenta con decenas de millones de clientes y es uno de los mayores bancos de la eurozona.

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