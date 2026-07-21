La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 21 de julio de 2026 es de 24,95 euros y documentan un total de 59.942 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,4%.

En los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró 8 subidas y 2 bajadas, marcando una tendencia alcista clara con fortalecimiento en las últimas sesiones.

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha ubicado en un 19.74%, lo cual es inferior a su volatilidad anual de 30.65%. Este dato sugiere que el comportamiento de la acción de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su rendimiento durante el último año, reflejando menos variaciones en su cotización.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,95 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que se convierte en un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Estructura su negocio en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono. Produce petróleo y gas natural, combustibles, lubricantes y petroquímicos, además de electricidad renovable y biocombustibles; gestiona grandes refinerías y una amplia red de estaciones de servicio en España y aspira a cero emisiones netas en 2050.