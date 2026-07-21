En esta noticia El atractivo de Vaca Muerta

Neuquén volvió a tocar ayer la puerta de los mercados internacionales. La provincia inició un roadshow con inversores de renta fija en Nueva York para presentar una emisión de deuda por hasta u$s 500 millones, en su regreso a Wall Street después de casi diez años.

La provincia ofrecerá un bono que no tiene garantías en regalías, pero que tendrá prioridad de cobro ante un eventual default. El título contaría con un cupón estimado de entre 7% y 8 por ciento.

El equipo del gobernador Rolando Figueroa ya está en Nueva York, donde se reunirá esta semana con inversores. La delegación, encabezada por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, busca financiar obras de infraestructura para potenciar a Vaca Muerta.

Neuquén evalúa emitir un bono senior quirografario en dólares, con una vida media ponderada de 7 años y calificaciones esperadas de B- por parte de S&P y Fitch. El título de deuda no tiene una garantía física específica, pero, en caso de quiebra o liquidación del emisor, otorga prioridad absoluta de cobro frente a otros inversores.

“La posible emisión es sin garantías de regalías y además tendrá la posibilidad de ser cancelada a partir de 2031”, informaron desde la gobernación.

La operación busca aprovechar el interés de los inversores por activos argentinos. Para la colocación, Neuquén designó a J.P. Morgan y Santander como coordinadores globales y a Balanz Capital para organizar las reuniones con inversores. El 70% de los fondos que obtenga la emisión deberá destinarse a inversión en obra pública.

La salida al mercado llega luego de un proceso de desendeudamiento que el Gobierno provincial exhibe como uno de sus principales activos. Según datos oficiales, cuando Figueroa asumió la gobernación el stock de deuda ascendía a u$s 1267 millones. Desde entonces, la provincia redujo esa carga hasta llevarla del equivalente al 83% de sus ingresos anuales al 16 por ciento.

La administración neuquina proyecta que hacia 2030 la deuda se reducirá a apenas u$s 81 millones, lo que implicaría amortizar el 94% de los compromisos heredados.

El atractivo de Vaca Muerta

Ese proceso fue valorado por las calificadoras. El mes pasado, Fitch Ratings elevó la nota crediticia de Neuquén como emisor de largo plazo desde CCC- hasta B-, destacando la mejora en la capacidad para afrontar vencimientos, el equilibrio de las cuentas fiscales y el fortalecimiento de los ingresos propios. Además, la agencia asignó a la futura emisión una calificación esperada de B-, al igual que S&P Global Ratings.

“Para el inversor internacional, Neuquén es la provincia donde se encuentra Vaca Muerta, la formación no convencional que concentra la mayor inversión global en Oil & Gas de la región y que hoy es vista como la principal fuente futura de divisas para Argentina, superando incluso al agro en proyecciones de mediano plazo”, aseguró Pedro Moreyra, cofundador de Guardian Capital.

“Esa lectura transforma al bono neuquino en una apuesta indirecta sobre el crecimiento del sector energético argentino, con cupones competitivos para una jurisdicción con respaldo real en recursos y flujos exportadores. Para inversores locales, especialmente personas jurídicas, la combinación de tasa, calidad crediticia relativa y exposición a Vaca Muerta lo posiciona como una de las emisiones provinciales más atractivas”, agregó el analista.

Tras las recientes colocaciones de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será el turno de Neuquén, la cuna de Vaca Muerta.