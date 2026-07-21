La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este martes, 21 de julio de 2026 es de 3,23 euros y fijan un total de 363.836 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,72%.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró un sesgo alcista (6 subidas y 4 caídas), con rachas de dos jornadas al alza y cierre con impulso positivo, sin días planos.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, el Banco de Sabadell ha experimentado una volatilidad del 9.47%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 27.79%. Esto sugiere que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,23 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.