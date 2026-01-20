A3 Mercados avanza en el desarrollo de un mercado spot de activos virtuales, con foco inicial en stablecoins como USDT y USDC, que cotizarán contra pesos y contra dólar MEP dentro de la infraestructura tradicional del mercado de capitales.

El proyecto se canaliza a través de Primary X, el vehículo tecnológico y de innovación del grupo, que se encuentra en proceso de registración como proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“No se mezclan saldos ni se compensan posiciones: la operatoria cripto y la bursátil están claramente separadas”, aclaró.

Según explicó Ismael Caram, CEO de Primary X, el objetivo es que la operatoria de activos virtuales quede totalmente integrada a las plataformas de A3, lo que permitiría que los ALyC que ya operan instrumentos bursátiles puedan negociar stablecoins desde el mismo entorno operativo, aunque bajo cuentas segregadas y con reglas específicas para activos virtuales.

Un mercado spot, sin futuros y con foco en stablecoins

En una primera etapa, el mercado será exclusivamente de contado, sin contratos de futuros, y estará concentrado en stablecoins.

La cotización se realizará tanto en pesos como en dólar MEP, lo que permitirá reflejar desvíos habituales entre ambas referencias cambiarias.

“Una USDT no siempre vale exactamente un dólar MEP: a veces cotiza 1,01 o 1,02, y eso también va a ser precio de mercado”, señaló Caram.

El universo habilitado es amplio desde el punto de vista regulatorio —un PSAV puede operar Bitcoin, Ether y otros activos—, pero la decisión inicial es comenzar por stablecoins, dado su rol central en la operatoria de cobertura y arbitraje en la Argentina.

Menos fricciones y menos costos

El proyecto apunta a resolver una de las principales ineficiencias del mercado cripto local: el circuito que hoy deben recorrer los PSAV para recomponer inventario de stablecoins.

En la práctica, la operatoria suele implicar contado con liquidación, parking, transferencias al exterior y recompra en exchanges internacionales, con altos costos operativos y de tiempo.

“Hoy un PSAV vende USDT, cobra pesos y tiene que volver a conseguir esos USDT pasando por varias contrapartes y por el exterior. Nuestra propuesta es simplificar toda esa cadena y resolverlo dentro de Argentina, en contado y con menos fricciones”, explicó Caram.

Quiénes podrán operar

La operatoria estará habilitada solo para cartera propia de ALyC y PSAV. No estará disponible para clientes minoristas de sociedades de bolsa, ya que la regulación vigente impide a las ALyC ofrecer activos virtuales a sus clientes si no cuentan con licencia específica como PSAV.

A futuro, el diseño del mercado contempla la eventual participación de bancos, hoy restringidos por el Banco Central para operar activos virtuales. “Si esas limitaciones se levantan, este mercado también les va a servir”, señaló el CEO de Primary X.

Plazos y regulación

La expectativa del grupo es poner el mercado en producción durante el segundo trimestre, sujeta a la obtención de la matrícula como PSAV y a ajustes finales en las plataformas de A3 y en Argentina Clearing, la cámara de contraparte central del grupo.

El avance se inscribe en una tendencia más amplia de integración entre mercado de capitales y criptoactivos, en un contexto en el que reguladores internacionales —especialmente en Estados Unidos— comienzan a delinear un rol más activo para bancos y mercados tradicionales en el ecosistema cripto.

De concretarse, el proyecto marcaría un cambio relevante: el dólar cripto dejaría de formarse exclusivamente en exchanges para empezar a tener un precio institucional dentro del mercado de capitales argentino, con potencial impacto en spreads, costos y eficiencia operativa.