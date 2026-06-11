Cobrar un trabajo para el exterior dejó de ser una excepción para miles de profesionales argentinos. Diseñadores, programadores, traductores, especialistas en marketing, consultores, editores de video y perfiles tecnológicos trabajan cada vez más para empresas de otros países, en un mercado impulsado por el trabajo remoto, la demanda global de talento y la posibilidad de exportar servicios en dólares sin moverse de la Argentina.

Según datos difundidos por el sector, la contratación de talento argentino por parte de empresas del exterior creció un 25% en 2025. Ese salto no solo modificó la forma de trabajar: también cambió la manera de cobrar. Durante años, el camino más habitual fue la transferencia bancaria internacional o el uso de plataformas como PayPal y Payoneer. Pero en el último tiempo se sumó una tercera vía que gana terreno: las billeteras digitales que operan con dólares digitales y stablecoins, como USDC o USDT.

“Hoy el esquema es mucho más diverso que hace unos años. Los freelancers combinan múltiples herramientas: desde cuentas internacionales y plataformas tradicionales hasta billeteras digitales que permiten recibir directamente en dólares digitales”, explica Sebastián Siseles, CEO de Vesseo, una billetera con opera con dólar cripto USDC.

El fenómeno no implica que un sistema haya reemplazado por completo a otro. Más bien, el mercado avanza hacia un modelo híbrido. Muchos profesionales eligen una vía para recibir los fondos, otra para convertirlos y una tercera para gastarlos o transferirlos. La prioridad, en casi todos los casos, es la misma: reducir costos, ganar velocidad, evitar fricciones y tener mayor control sobre el dinero cobrado.

En ese contexto, hoy conviven tres grandes modalidades para recibir dinero desde el exterior.

Existen múltiples maneras de recibir dólares del exterior en la Argentina.

1. Transferencias bancarias internacionales: SWIFT y ACH

La opción más tradicional sigue siendo la transferencia bancaria. En el caso de pagos internacionales, el sistema más conocido es SWIFT, una red utilizada por bancos de todo el mundo para enviar dinero entre cuentas de distintos países. También aparece ACH, especialmente en operaciones vinculadas con Estados Unidos, donde permite transferencias locales dentro del sistema financiero norteamericano.

Para un freelancer argentino, esta alternativa tiene una ventaja clara: es el canal más formal y bancarizado. El dinero llega a una cuenta a nombre del trabajador, puede vincularse con documentación respaldatoria y resulta familiar para empresas grandes que ya tienen procesos internos de pago establecidos. Para clientes corporativos, muchas veces es el método más simple desde el punto de vista administrativo.

Sin embargo, también es una de las vías con más fricciones. En una transferencia SWIFT, la acreditación final suele demorar entre uno y cinco días hábiles, según el banco emisor, el receptor, los intermediarios, la moneda y los controles aplicables. Además, pueden existir cargos del banco que envía, del banco que recibe y de eventuales bancos corresponsales. Por eso, el costo total de una operación puede terminar ubicado en decenas de dólares, aunque el monto exacto varía según cada entidad y cada corredor de pago.

ACH, en cambio, suele ser más rápido y barato, pero tiene una limitación central: no es una red internacional tradicional, sino una infraestructura doméstica de Estados Unidos. Para que le sirva a un freelancer argentino, normalmente necesita contar con una cuenta receptora estadounidense propia o provista por una plataforma. En esos casos, puede ser una alternativa eficiente para cobrarle a clientes de Estados Unidos, aunque luego queda pendiente cómo retirar, usar o convertir esos fondos desde la Argentina.

En el contexto local, las transferencias bancarias quedaron más atractivas tras los cambios regulatorios que ampliaron la posibilidad de cobrar exportaciones de servicios en dólares bajo las condiciones vigentes. Aun así, el circuito bancario exige orden: factura de exportación, respaldo documental y seguimiento de plazos. Para quienes cobran montos altos o trabajan con empresas que solo pagan por banco, sigue siendo una herramienta central. Para pagos chicos o recurrentes, en cambio, las comisiones pueden volverla menos conveniente.

Las transferencias bancarias tradicionales de dólares funcionan, aunque pueden demorar y tener costos elevados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

2. Plataformas globales: PayPal, Payoneer y Wise

La segunda vía es la de las plataformas globales de cobro. PayPal, Payoneer y Wise se hicieron populares porque permiten recibir pagos de clientes del exterior sin depender directamente de una transferencia bancaria internacional clásica. Estas y otras opciones funcionan como cuentas o saldos digitales en moneda extranjera, con distintos niveles de integración con bancos, tarjetas o cuentas virtuales.

Su principal ventaja es la practicidad. Para muchos freelancers, abrir una cuenta en una de estas plataformas resulta más rápido que gestionar una cuenta bancaria internacional. Además, son conocidas por clientes de todo el mundo y suelen integrarse con marketplaces, plataformas de trabajo remoto o sistemas de pago corporativos.

PayPal, por ejemplo, es una marca ampliamente aceptada para pagos internacionales, aunque sus costos de retiro y conversión pueden ser elevados. Payoneer se consolidó entre trabajadores independientes que cobran de plataformas globales o empresas del exterior, y Wise ganó terreno por su foco en la transparencia: suele mostrar las comisiones por adelantado y trabajar con un tipo de cambio de referencia visible para el usuario, aunque su disponibilidad y funcionalidades pueden variar según el país y el perfil de cada cuenta.

El punto débil de estas herramientas es que rara vez resuelven todo el recorrido del dinero. El freelancer puede recibir el pago en una plataforma, pero luego necesita decidir cómo retirar, convertir, transferir o usar esos fondos. En ese proceso aparecen comisiones, límites, demoras, diferencias de cotización y, en algunos casos, restricciones operativas.

Las plataformas globales como PayPal o Payoneer ofrecen agilidad, pero no siempre brindan unasolución completa.

“Muchos freelancers terminan usando distintas plataformas para cobrar, convertir y gastar su dinero. Ahí vemos una oportunidad clara de simplificar la experiencia y darle más control al usuario”, agrega Siseles.

En la práctica, estas plataformas siguen siendo muy utilizadas porque funcionan como un puente entre el cliente internacional y el profesional argentino. Pero ya no son la única alternativa. En especial entre perfiles más familiarizados con tecnología financiera, empezó a crecer el uso de billeteras digitales y dólares cripto como una opción más flexible.

3. Billeteras digitales y stablecoins

La tercera vía es la que más creció en los últimos años: cobrar mediante billeteras digitales que permiten operar con stablecoins, también conocidas como “dólar cripto”. De hecho, se trata de criptoactivos diseñados para mantener una paridad con una moneda estable, en general el dólar estadounidense. Las más conocidas son USDT y USDC.

A diferencia de Bitcoin u otros criptomonedas más volátiles, las stablecoins buscan funcionar como una representación digital del dólar. Por eso se volvieron atractivas para freelancers que necesitan cobrar desde el exterior, conservar valor en moneda dura y mover fondos de manera rápida.

La principal ventaja es la velocidad. Una transferencia con stablecoins puede acreditarse en minutos y operar todos los días, a toda hora, sin depender de los horarios bancarios. También puede tener costos menores que una transferencia internacional tradicional, especialmente en pagos transfronterizos o remesas. Para quienes trabajan con clientes frecuentes del exterior, esto representa una diferencia concreta: menos espera y mayor previsibilidad sobre cuándo estará disponible el dinero.

El crecimiento excede al mundo cripto. En América Latina, las stablecoins ya se usan para pagos, remesas, ahorro en dólares, tesorería corporativa y operaciones transfronterizas. El uso no responde solo a la especulación financiera: en muchos mercados, se vincula con la búsqueda de una moneda estable, menores costos de envío y liquidación más rápida.

“Creemos que las stablecoins ya no compiten con el sistema financiero; se están integrando a él. Lo que ocurre en América Latina es especialmente significativo: la adopción no está impulsada por la especulación, sino por la necesidad. Pagos que llegan en segundos, remesas que cuestan una fracción de las alternativas tradicionales y acceso a un activo de referencia estable en entornos de alta inflación. La infraestructura que sustenta este caso de uso debe ser institucional desde el principio”, señala Luis Ayala, Director General para América Latina en BitGo.

Las stablecoins cripto son una solución para los dólares transfronterizos.

Para la Argentina, el atractivo es evidente: acceso a una unidad de cuenta vinculada al dólar, disponibilidad inmediata y posibilidad de operar sin pasar por todos los pasos del sistema bancario tradicional. Pero también hay desventajas. El usuario necesita entender qué red utiliza, qué billetera recibe los fondos, qué comisiones aplica cada operación y cómo convertir esos activos si luego quiere usarlos en pesos, dólares físicos o una cuenta bancaria. Además, no todas las stablecoins tienen el mismo nivel de respaldo, transparencia o liquidez.

El otro punto clave es el cumplimiento fiscal y regulatorio. Cobrar en dólares digitales no elimina la necesidad de facturar ni de declarar ingresos cuando corresponde. La forma de cobro puede cambiar, pero la actividad económica sigue existiendo. Por eso, especialistas recomiendan separar dos decisiones: por un lado, cuál es la vía más eficiente para recibir el dinero; por el otro, cómo se documenta y registra la operación ante el fisco.

Una elección según monto, cliente y uso del dinero

No existe una única opción ideal para todos los freelancers. La transferencia bancaria puede ser más adecuada para pagos grandes, clientes corporativos o profesionales que priorizan trazabilidad bancaria. Las plataformas globales funcionan bien para quienes necesitan una solución conocida, integrada y aceptada por clientes internacionales. Las billeteras con stablecoins, en cambio, ganan atractivo cuando la prioridad es la velocidad, la flexibilidad y el menor costo operativo.

En muchos casos, la respuesta termina siendo una combinación. Un programador que trabaja para una empresa de Estados Unidos puede cobrar por ACH o Payoneer; un diseñador que recibe pagos de varios clientes pequeños puede preferir PayPal o Wise; y un consultor tecnológico familiarizado con activos digitales puede optar por USDC o USDT para recibir y administrar fondos con mayor rapidez.

Como regla práctica, no alcanza con mirar cuánto cuesta “recibir” el dinero. También hay que considerar cuánto cuesta convertirlo, retirarlo, transferirlo o usarlo después. Una opción puede parecer barata en la entrada, pero encarecerse al momento de pasar los fondos a una cuenta local, transformarlos a otra moneda o disponer de ellos para gastos cotidianos.